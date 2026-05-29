مسرحية الوحش.. رحلة علاجية في قلب الصدمات النفسية والاجتماعية اللبنانية

عرض مسرحي جديد للمخرج جاك مارون على مسرح المونو يستكشف تداعيات الوحدة والصدمات النفسية في المجتمع اللبناني، مقدماً الحب والبوح كسبيل وحيد للتعافي والنجاة.

في ظل الظروف القاسية التي يعيشها المواطن اللبناني، حيث تتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتخلق حالة من الصدمة النفسية العميقة أو ما يعرف بالتروما، تبرز مسرحية الوحش للمخرج جاك مارون كصرخة فنية تهدف إلى البحث عن سبل الشفاء.

لا تكتفي هذه المسرحية بتقديم عرض ترفيهي، بل تسعى لأن تكون جسراً يعبر بالمتفرج من حالة التيه والهواجس نحو طريق النجاة. لقد اختار مارون بعناية نصاً للكاتب الأمريكي جون باتريك شانلي بعنوان داني والبحر الأزرق العميق، وقام بترجمته إلى العربية ببراعة، مع إضافة لمسات إبداعية تتناسب مع الواقع المحلي، ليكون العمل مرآة تعكس الوجع الإنساني المشترك وتطرح الحب كدواء وحيد قادر على ترميم الأرواح المكسورة في زمن يثقل فيه اليأس كاهل الجميع.

تدور أحداث المسرحية على خشبة مسرح المونو، حيث يجد المشاهد نفسه أمام تشريح دقيق لمشاعر الغضب، والوحدة، والألم، والإحباط. من خلال أداء احترافي ومؤثر لكل من كارول عبود ودوري السمراني، يتم تجسيد علاقة إنسانية معقدة تبدأ من نقطة الصفر. يبرع دوري السمراني في تقمص شخصية داني، ذلك الشاب الذي تاه في دهاليز حياة لم ترحمه، فصار منبوذاً ومثقلاً بالخيبات، يعيش في حالة من التوجس الدائم وكأن شظايا انفجارات حياته لا تزال تتطاير حوله في كل لحظة.

وفي المقابل، تظهر بيرتا التي تؤدي دورها كارول عبود، ليلتقيا في حانة هادئة، حيث يتحول اللقاء العابر من مجرد نظرات وابتسامات إلى بوح عميق وفضفضة صادقة. هذا التفاعل الإنساني يكشف عن نقاط الضعف المشتركة، ويحول الصمت المطبق إلى ثورة على الذات وشعور بالذنب، مما يجعل المشاهد يشعر بأن هؤلاء الشخصيات ليست مجرد أدوار تمثيلية، بل هي نماذج حية لأشخاص قد نصادفهم في حياتنا اليومية أو حتى نكون نحن أنفسهم، يعانون من صمت موجع وخيبات متتالية.

يتجاوز العمل كونه مجرد حكاية عن شخصين، ليصبح رحلة في تفكيك العقد النفسية، يشبه في دقتها عمل الخبراء في كسح الألغام. فالمخرج جاك مارون تعمد الابتعاد عن البهرجة والمؤثرات البصرية المفتعلة، معتمداً على إضاءة خافتة وديكورات بسيطة تمنح العرض دفئاً وألفة، مما يسمح للمشاعر الإنسانية بأن تتدفق بعفوية وتصل إلى قلب المتلقي دون حواجز.

أما عن دلالة اسم المسرحية الوحش، فقد فتح المخرج الباب أمام تأويلات متعددة من قبل الحضور والنقاد؛ فبينما رآه البعض تجسيداً للموت، اعتبره آخرون تعبيراً عن الخوف أو الحرب أو القتل. لكن الرؤية الإخراجية جمعت كل هذه الوحوش في بوتقة واحدة، وهي وحش الانكسار والوحدة ووجع القلب، موضحة أن قبول الاختلاف والاعتراف بالضعف هو البداية الحقيقية لزوال العقبات وتحول الكوابيس إلى أحلام، والغربة إلى وطن يسكنه الأمان.

إن القوة الحقيقية لمسرحية الوحش تكمن في قدرتها على ملامسة الرغبة الدفينة لدى كل إنسان في أن يكون مسموعاً ومفهوماً في عالم يزداد قسوة. فمن خلال التناقض بين النفور والقبول، وبين القوة والتعب، يبرز الحنان كقوة إنقاذ تبلسم الجراح. تعكس المسرحية واقع الكثير من اللبنانيين الذين يواجهون خيباتهم بصمت، وتقدم لهم نموذجاً للنجاة من خلال التمسك بالآخر.

وبفضل الأداء الجريء والصادق، نجح العمل في تحويل مخلفات الحروب النفسية إلى مساحات من البوح، مؤكداً أن الحب هو الشاطئ الآمن الذي يمكن أن ترسو عليه الأرواح المتعبة بعد عواصف طويلة من الضياع. إنها دعوة للتصالح مع الذات ومع الآخرين، ووسيلة لعبور الصدمات ومداواة الندوب التي تركتها السنوات العجاف في النفوس، حيث يغلب الحنان في النهاية كل مشاعر النفور والوحدة





مسرحية الوحش جاك مارون مسرح المونو الدراما اللبنانية الصدمات النفسية

