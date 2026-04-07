مستقبل التجارة العالمية وأزمة هرمز: نظرة على التحديات والفرص

تحليل لأبعاد أزمة مضيق هرمز وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية، مع استعراض للبدائل المتاحة وتقييم للتهديدات الأمريكية لإيران. يشمل المقال وجهات نظر مختلفة حول القضية، من منظور رجال الأعمال والصحافة العالمية، مع التركيز على الجوانب القانونية والأخلاقية.

نبدأ جولتنا الإخبارية من صحيفة فايننشال تايمز، حيث نجد مقالاً بقلم رجل الأعمال الإماراتي بدر جعفر بعنوان 'مستقبل التجارة العالمية لن يعتمد على مضيق هرمز '. يتناول المقال التبعات الجيوسياسية والاقتصادية لأزمة مضيق هرمز ، مشيراً إلى أن المحللين العالميين ركزوا على تعطيل الملاحة وارتفاع رسوم التأمين وأسعار الوقود. يرى جعفر أن هناك تحولاً أعمق يحدث في المنطقة، حيث يتم إعادة رسم 'نموذج التجارة والبنية التحتية' الذي يمتد لخمسين عاماً.

ويؤكد الكاتب على اعتماد العالم الكبير على مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من النفط والغاز الطبيعي المسال والمخصبات الزراعية وصادرات الكبريت، واصفاً هذا الاعتماد بالخلل الذي طالما سكت عنه العالم. يتناول المقال أيضاً الطرق البديلة لتجاوز أزمة المضيق، حيث يشير إلى أن المستثمرين يبنون بنية تحتية جديدة للتجارة المستقبلية، مستفيدين من الموانئ السعودية على البحر الأحمر والقدرات اللوجستية، بالإضافة إلى موانئ المياه العميقة في الإمارات العربية المتحدة، وميناءي الدقم وصحار في سلطنة عمان. يسلط المقال الضوء على أهمية البنية التحتية التاريخية غير المستغلة في المنطقة، من طرق وسكك حديدية وشبكات طاقة عابرة للحدود، والتي يمكن أن تعزز الربط الإقليمي والدولي. يختتم المقال بالإشارة إلى أن أزمة مضيق هرمز نجحت في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وهو ما فشلت فيه سنوات من المؤتمرات والقمم.\من ناحية أخرى، ننتقل إلى صحيفة وول ستريت جورنال، التي تنشر مقالاً بعنوان 'قائمة أهداف ترامب النهائية في إيران'. يتناول المقال التهديدات الأمريكية لإيران، خاصة فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز، والمهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لفتح المضيق. يشير المقال إلى تصريحات ترامب التي هدد فيها بتدمير البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك الجسور وشبكات الطاقة، إذا لم تفتح إيران المضيق. تحذر الصحيفة من التبعات الإنسانية المحتملة لهذه التهديدات، بما في ذلك موجة لجوء، وتصف استهداف البنية التحتية المدنية دون تمييز بأنه تصرف خاطئ وغير حكيم، لأنه يعاقب الشعب الإيراني. تقترح الصحيفة التمييز بين أنواع البنية التحتية، حيث يمكن اعتبار بعضها أهدافاً مشروعة، بينما يعتبر البعض الآخر غير قابل للاستهداف، بناءً على استخدامها العسكري. هذه المقالة تعكس قلق الصحيفة بشأن التصعيد المحتمل في المنطقة وتأثيره على الشعب الإيراني، وتدعو إلى اتباع نهج أكثر حذراً وتمييزاً في التعامل مع الأزمة.\ختاماً، نصل إلى صحيفة الغارديان التي تنشر مقالاً بعنوان 'تهديدات ترامب الكارثية ليست علامة قوة، بل ضعف أخلاقي واستراتيجي'. يتناول المقال التهديدات الأمريكية لإيران من منظور قانوني وأخلاقي، مشيراً إلى أن تدمير البنية التحتية المدنية هو انتهاك للقانون الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب. تستند الصحيفة إلى المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تحظر ضرب الأهداف المدنية. تشير الغارديان إلى أن تهديدات الرئيس الأمريكي، التي تضمنت وصفاً للحرب في إيران بأنها 'حملة صليبية' وتهديد بتحويل المنطقة إلى جحيم، تسيء إلى صورة الولايات المتحدة وتقوّض مصداقيتها عالمياً. تنتقد الصحيفة اللغة المستخدمة من قبل الرئيس ووزير الدفاع الأمريكي، وتصفها بأنها 'تهذيان' وتعكس ضعفاً أخلاقياً واستراتيجياً. يؤكد المقال على ضرورة احترام القانون الدولي والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وتجنب أي تصرفات من شأنها أن تؤدي إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق





