مستوطنون يرشقون مركبات فلسطينية بالحجارة ويحاولون اعتراض طريقها

أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة البيرة وسط الضفة الغربية ، في وقت هاجم فيه مستوطنون مركبات فلسطينية قرب القدس . وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأسفر التصعيد عن مقتل 1168 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني. وأضافت محافظة القدس إن مستوطنين اعتدوا على مركبات مدنية فلسطينية عند مدخل بلدة مخماس شمال شرق مدينة القدس المحتلة. وأضافت أن المستوطنين رشقوا المركبات بالحجارة وحاولوا اعتراض طريقها، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها دون أن يُبلغ عن إصابات بين الركاب





