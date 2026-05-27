مستوطنون إسرائيليون يهددون عائلات فلسطينية بالاعتداء على منازلهم في الخلايفة قرب رام الله

الناشط فارس كعابنة يكشف تفاصيل هجوم منسق للمستوطنين على عائلات فلسطينية شرق رام الله، مع إشارة إلى تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية وإحصائيات ضحايا الاحتلال.

أفاد الناشط الفلسطيني فارس كعابنة في مقابلة مع قناة الأناضول أن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين شنت هجوماً منسقاً على عدد من الأسر الفلسطينية في منطقة الخلايفة، الواقعة شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر كعابنة أن المستوطنين أدخلوا قطعاناً من الأغنام والحمير إلى محيط المنازل، ما أدى إلى تخريب الممتلكات الخاصة بالسكان وإتلاف الأشجار الموجودة في الحي. وقد حاصر المتهاجمون المنازل، مما اضطر الأسر إلى البقاء داخل بيوتها لحين انتهاء الاعتداء، معززاً شعور الخوف والقلق بين القرى المجاورة.



يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد واضح للعدوان الاستيطاني على الساكنين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة.

وفقاً لتقرير شهري أعدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، نفذ المستوطنون خلال شهر نيسان الماضي ما مجموعه 540 حدثاً اعتداديًا شمل مختلف أشكال العنف، بدءاً من الضرب الجسدي المباشر وانتهاءً بشرائح شجر تم اقتلاعها وإحراق الحقول الزراعية. كما ورد في التقرير أن المستوطنين استولوا على ممتلكات خاصة وهددوا المزارعين بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، بل قاموا أيضاً بهدم منازل ومباني زراعية.





تسجل الضفة الغربية منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023 ظاهرة متنامية من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما في القرى والبدويات القريبة من المستوطنات. بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، أسفر هذا التصعيد عن مقتل 1168 فلسطينيًا وإصابة 12 000 آخرين، من بينهم 666 إصابة بجروح خطيرة. وقد تم احتجاز ما يقرب من 23 000 شخص وإجبار 33 000 منهم على النزوح داخلياً، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة على الأرض.

هذه الأعداد تدل على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على السلطات الإسرائيلية وإيقاف سياسات الاستيطان القمعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتدمّر موارده الطبيعية والبنية التحتية الاجتماعية





