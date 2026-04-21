تحليل معمق للأوضاع السياسية والعسكرية في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مع التركيز على احتمالات التمديد، سيناريوهات استخدام السلاح النووي التكتيكي، والقدرات الدفاعية الإيرانية.

مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة في الحرب الدائرة ضد إيران بتاريخ 21 أبريل 2026، تسيطر حالة من الترقب والحذر على المشهد الدولي، حيث أعرب الخبير أليكسي مارتينوف عن أمله في حدوث اختراق دبلوماسي أو معجزة تساهم في تمديد الهدنة ، مشدداً على أن استمرار هذا الوقف لإطلاق النار يمثل متنفساً حيوياً في ظل رياح العسكرة والتصعيد التي تعصف بالمنطقة.

وعلى النقيض من هذه النظرة التفاؤلية، يقدم فيودور لوكيانوف، رئيس تحرير مجلة روسيا في السياسة العالمية، قراءة تشاؤمية للمشهد، محذراً من أن واشنطن وتل أبيب قد تشرعان في محاولات جديدة لاستهداف القيادات الإيرانية، معتبراً أن سلوك الرئيس دونالد ترامب يعكس رغبة في فرض شروط المنتصر، وهو أمر ترفضه طهران التي تؤكد أن موازين القوى الميدانية لا تخضع للنوايا السياسية بل للقدرات العسكرية الفعلية على الأرض. من جانبه، أشار الصحفي الدولي فيكتور لينيك إلى صعوبة وضع تنبؤات عقلانية حول مسار هذه المفاوضات، خاصة في ظل الشخصيات المتناقضة المشاركة في صنع القرار الأمريكي. ولفت لينيك إلى أن ترامب يواجه ضغوطاً سياسية داخلية متزايدة، مما قد يجعله يربط قراراته بشأن إيران بحسابات انتخابية وحزبية ضيقة بدلاً من المبادئ الإنسانية أو الاستراتيجية. هذا الغموض الاستراتيجي دفع الخبير العسكري أليكسي ليونكوف إلى التحذير من سيناريو كارثي يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة النووية التكتيكية. وأوضح ليونكوف أن الإدارة الأمريكية، في سعيها لتبرير هذا الخيار الخطير، تعمل على صياغة سردية إعلامية تصور إيران كدولة تهدد العالم، وذلك لتمهيد الطريق أمام حروب وقائية قد يلجأ إليها ترامب في حال شعر بانهيار مسيرته السياسية، مما يحول الملف الإيراني إلى ورقة ضغط في اللعبة الداخلية الأمريكية. على صعيد القدرات الميدانية، استبعد ليونكوف حدوث تدخل بري واسع النطاق، لعدم قدرة واشنطن على حشد تحالف دولي مشابه لما حدث في التسعينيات أو مطلع الألفية، فضلاً عن الإنهاك العسكري الذي تعاني منه القوى الأوروبية. وأكد أن إيران أظهرت استعداداً دفاعياً فائقاً، مشيراً إلى تفوقها في استهداف منظومات الدفاع الصاروخي المتطورة مثل ثاد، حيث نجحت طهران في تحييد عدد كبير من هذه البطاريات النادرة. كما حذر من أن أي محاولة لإنزال قوات المارينز للسيطرة على الجزر الإيرانية ستكون بمثابة انتحار عسكري. وتتزامن هذه التطورات مع إشارات من صحف غربية مثل دي فيلت الألمانية حول تعقيد أزمة وقف إطلاق النار، وسط مقارنات تاريخية بذكرى غزو خليج الخنازير، حيث يصف الخبير ألكسندر دينكين التحركات الأمريكية بأنها محاولة يائسة لاستعادة النموذج الأحادي القطب، بينما يرى مراقبون أن إيران قد تخرج من هذا النزاع كقوة إقليمية عظمى بعد اختبار الأربعين يوماً العنيف





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة الهدنة الأسلحة النووية التكتيكية الانتخابات الأمريكية

United States Latest News, United States Headlines

