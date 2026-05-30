مستقبل اليونيفيل في لبنان: سيناريوهات محتملة بعد انتهاء التفويض

تتناول المقالة السيناريوهات المحتملة لمستقبل قوة اليونيفيل في جنوب لبنان بعد انتهاء تفويضها نهاية العام، وسط ضغوط أميركية وإسرائيلية لتقليص دورها أو استبدالها، وتحذيرات من فراغ أمني خطير.

مع اقتراب انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في 31 كانون الأول/ديسمبر، تتزايد التساؤلات حول مستقبل هذه القوة الدولية في ظل ضغوط أميركية و إسرائيل ية لإعادة هيكلتها أو استبدالها.

يُذكر أن القرار 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، عزز دور اليونيفيل وأوكل إليها مهمة مراقبة وقف إطلاق النار بالتنسيق مع الجيش اللبناني. ورغم انتشار نحو 7500 جندي من خمسين دولة على طول الخط الأزرق، إلا أن جولات القتال المتكررة أظهرت محدودية فعالية القوة في منع النزاعات. ومع ترقب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره إلى مجلس الأمن بحلول الأول من حزيران/يونيو، تبحث الأوساط السياسية والعسكرية سيناريوهات متعددة لمرحلة ما بعد يونيفيل.

تتضمن النقاشات الجارية خيار الإبقاء على قوة أممية بعدد أقل من الجنود أو مع تعديل في المهمة، وهو ما تفضله السلطات اللبنانية التي تؤكد على أهمية الوجود الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة. وقال مسؤول لبناني طالباً عدم الكشف عن هويته: كيف يمكن الحديث عن تنفيذ القرار 1701 من دون يونيفيل؟ في المقابل، تدفع واشنطن وإسرائيل نحو تقليص الدور الأممي أو استبداله بقوات بديلة، مثل قوة تابعة للاتحاد الأوروبي أو ترتيبات عسكرية ثنائية مع دول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

غير أن هذه المقترحات تواجه عقبات تمويلية وسياسية، إذ أضعفت أزمة التمويل عمليات حفظ السلام الدولية ودفعت يونيفيل أصلاً إلى خفض عديدها في الأشهر الأخيرة. في حال عدم التوصل إلى اتفاق أممي جديد، يحذر دبلوماسيون من أن انسحاب يونيفيل من دون بديل سيشكل فراغاً خطيراً يهدد الاستقرار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وقال مصدر دبلوماسي غربي إن غياب شاهد دولي محايد سيجعل من الصعب التحقق من تنفيذ أي اتفاقات مستقبلية، مما قد يفسح المجال أمام روايات متناقضة من الطرفين.

وأشار مصدر أممي إلى أن يونيفيل تقوم بدور حيوي في رصد الانتهاكات ورفع تقارير بنزاهة، ولا يوجد حالياً أي طرف آخر على الأرض يمكنه القيام بالمهمة نفسها. وأمام هذا المشهد المعقد، يبقى الخيار الأكثر ترجيحاً هو تمديد التفويض مع تعديلات في العدد والمهمة، رغم المعارضة الأميركية والإسرائيلية. وتأمل السلطات اللبنانية في أن لا تستخدم واشنطن حق النقض ضد أي صيغة جديدة، بينما تدعم الصين وبعض الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الإبقاء على وجود أممي.

وفي كل الأحوال، فإن التطورات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة من حفظ السلام في جنوب لبنان، وإذا ما كانت المنطقة ستشهد عودة إلى التصعيد أم استمراراً للهدنة الهشة





اليونيفيل قرار 1701 لبنان إسرائيل حفظ السلام

