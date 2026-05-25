كشف مدير برنامج الاستجابة للطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، باتريك أوتيم، عن مستجدات الوضع الوبائي لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

كشف مدير برنامج الاستجابة للطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة ال صحة العالمية في إفريقيا، باتريك أوتيم، عن مستجدات الوضع الوبائي ل فيروس إيبولا في ال كونغو الديمقراطية و أوغندا . يأتي هذا في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تفشي الفيروس، وما تبعه من إجراءات احترازية اتخذتها عدة دول، إلى جانب تعليق بعض الرحلات القادمة من الدول المتضررة، بينها 10 وفيات، إضافة إلى 904 حالات يُشتبه في ارتباطها بالمرض، في الوقت الذي ذكر مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي الحالي بلغ 220 حالة.

ويشير مدير برنامج الاستجابة للطوارئ إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تحتاج بشكل عاجل إلى دعم إضافي، خاصة أن منظمة الصحة العالمية صنفت التفشي باعتباره "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا"، وهو ما يستدعي تنسيقًا وتعاونًا دوليين. وتشمل الاحتياجات ذات الأولوية مراقبة انتشار المرض، وتتبع المخالطين، وإجراء الفحوصات المخبرية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة الحالات، وعمليات الدفن الآمن، والدعم اللوجستي، والتواصل المجتمعي، وضمان استمرار الوصول إلى المناطق المتضررة من انعدام الأمن.

ويشدد مدير برنامج الاستجابة للطوارئ على أن هذه الجهود تحتاج إلى دعم من الباحثين والمطورين حول العالم للمساعدة في تحديد لقاحات وعلاجات محتملة، إضافة إلى تطوير اختبارات إضافية للكشف عن سلالة بونديبوجيو. وخصصت الأمم المتحدة 60 مليون دولار من صندوق الطوارئ للمساعدة في احتواء تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع نشر المزيد من الموظفين.

وبشأن موقف الصحة العالمية من فرض حظر سفر على الدول الموبوءة، يشدد مدير برنامج الاستجابة للطوارئ على أن المنظمة لا توصي بفرض قيود شاملة على السفر أو التجارة، أو إغلاق الحدود، أو تعليق الرحلات الجوية، أو منع دخول المسافرين، لكنها تنصح بعدم سفر الحالات المشتبه بها أو المحتملة أو المؤكدة، وكذلك المخالطين لها، إلا في حالات الإجلاء الطبي المناسب وبعد موافقة السلطات الوطنية المختصة. وأضاف أن المنظمة توصي كذلك المسافرين بالحصول على معلومات دقيقة من السلطات الوطنية قبل التوجه إلى المناطق التي تشهد تفشيًا مؤكدًا لفيروس بونديبوجيو





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فيروس إيبولا كونغو الديمقراطية أوغندا منظمة الصحة العالمية مستجدات الوضع الوبائي

United States Latest News, United States Headlines