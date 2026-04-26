مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة يعلن إطلاق أول مركز للعلاج الإشعاعي في المنطقة

أعلن مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة عن إطلاق أول مركز للعلاج الإشعاعي، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة لمرضى الأورام ويوفر عليهم عناء السفر خارج المنطقة. يعتمد المركز على أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي باستخدام جهاز المسرّع الخطي، ويقدم خدمات متكاملة لعلاج مجموعة واسعة من الأورام، مع فريق طبي متخصص يتمتع بخبرات دولية. يمثل هذا الإنجاز خطوة نوعية في رفع مستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتعزيز فرص التشخيص المبكر والعلاج الفعّال.

في خطوة تُعد نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، أعلن مستشفى الدكتور سليمان فقيه ب المدينة المنورة عن إطلاق أول مركز للعلاج الإشعاعي، ليكون الأول والوحيد من نوعه في المدينة المنورة ، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة لمرضى ال أورام ويوفر عليهم عناء السفر خارج المنطقة.

يمثل هذا الإطلاق إنجازًا مهمًا يسهم في سد فجوة علاجية طالما واجهها المرضى، الذين كانوا يضطرون سابقًا إلى السفر إلى مدن أخرى للحصول على العلاج الإشعاعي، بما يترتب على ذلك من تحديات صحية ونفسية ومادية على المريض وأسرته. ويعتمد المركز الجديد على أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي باستخدام جهاز المسرّع الخطي (Varian TrueBeam LINAC)، الذي يتيح توجيه حزم إشعاعية عالية الدقة لاستهداف الأورام السرطانية مع الحفاظ على الأنسجة السليمة المحيطة.

ويُستخدم العلاج الإشعاعي في أكثر من 60% من حالات الأورام، سواء كعلاج أساسي أو تكميلي قبل أو بعد العمليات الجراحية، أو بالتزامن مع العلاج الكيميائي، وهو ما يضمن أعلى مستويات الدقة وتقليل الأعراض الجانبية، مع تقليل عدد الجلسات العلاجية في بعض الحالات. كما يخدم المركز نطاقًا واسعًا من الحالات، تشمل أورام الثدي، والرئة، والبروستاتا، والدماغ، والرأس والرقبة، إضافة إلى عدد من الأورام الصلبة الأخرى، مما يجعله مركزًا متكاملًا لعلاج الأورام داخل المدينة.

ويضم المركز فريقًا طبيًا متخصصًا في علاج الأورام والعلاج الإشعاعي، يتمتع بخبرات دولية ونهج متعدد التخصصات، حيث يعمل الأطباء بالتعاون مع اختصاصيي الأشعة والجراحة والفيزياء الطبية لوضع خطط علاجية دقيقة ومخصصة لكل مريض، وفق أحدث البروتوكولات العالمية. وأكد د. نزار خليفة، المدير التنفيذي لمستشفى د. سليمان فقيه بالمدينة، أن إطلاق هذا المركز يعكس التزام مجموعة فقيه للرعاية الصحية بتقديم خدمات طبية متقدمة ومتكاملة، تواكب أعلى المعايير العالمية، وتضع راحة المريض وجودة حياته في مقدمة الأولويات.

وأضاف: «لم يعد مرضى الأورام في المدينة المنورة بحاجة إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على العلاج الإشعاعي، إذ أصبح بإمكانهم تلقي رعاية متقدمة وقريبة من منازلهم وذويهم، ضمن بيئة طبية متكاملة تدعم رحلتهم العلاجية بثقة واطمئنان». وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتعزيز فرص التشخيص المبكر والعلاج الفعّال، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المرضى ونتائجهم العلاجية.

وفي سياق متصل، أشار المركز إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة استراتيجية لمجموعة فقيه لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة في المنطقة، حيث يتم العمل حاليًا على تطوير مشاريع أخرى في مجال الطب النووي والعلاج الكيميائي، مما سيساهم في تحقيق تكامل شامل في الرعاية الصحية للأورام. كما أكدت إدارة المستشفى أن المركز سيقدم خدمات استشارية متقدمة للمرضى قبل البدء في العلاج، بما في ذلك تقييم الحالة الصحية العامة للمريض، وتحديد مدى ملاءمة العلاج الإشعاعي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم خلال فترة العلاج.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المركز بأحدث أنظمة السلامة الإشعاعية، لضمان حماية المرضى والعاملين الطبيين، مع الالتزام الصارم بالمعايير الدولية في هذا المجال. وتأمل إدارة المستشفى أن يكون هذا المركز نموذجًا يحتذى به في مجال الرعاية الصحية المتخصصة، حيث سيوفر خدمات عالية الجودة للمرضى، ويقلل من العبء المالي والنفسي عليهم وعلى أسرهم.

كما ستعمل المجموعة على تعزيز التعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات المحلية والدولية، بهدف تطوير برامج بحثية في مجال علاج الأورام، مما سيساهم في تحسين النتائج العلاجية على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من ألف مريض سنويًا من الخدمات المقدمة في هذا المركز، مما سيساهم في تقليل معدلات الوفيات المرتبطة بالأورام، وتحسين جودة الحياة للمرضى. كما سيوفر المركز فرصًا تدريبية للطلبة والأطباء المتخصصين في مجال العلاج الإشعاعي، مما سيساهم في تعزيز القدرات الطبية في المنطقة. وفي الختام، أكد د.

نزار خليفة أن هذا الإنجاز هو مجرد بداية لمزيد من المشاريع التي ستساهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية في المدينة المنورة والمنطقة المحيطة بها، حيث ستعمل المجموعة على تقديم خدمات متكاملة في مختلف التخصصات الطبية، بما في ذلك الطب النفسي، والطب التخصصي للأطفال، والطب الرياضي. كما ستعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية الأخرى، بهدف تحقيق تكامل شامل في الرعاية الصحية للمجتمع





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

العلاج الإشعاعي مستشفى الدكتور سليمان فقيه المدينة المنورة أورام رعاية صحية متقدمة

United States Latest News, United States Headlines