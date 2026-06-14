مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصل على شهادة معايير سلامة المرضى بالمستوى الذهبي في الدورة الأولى

المستشفى يُعيد تعريف معايير الجودة والسلامة في السعودية بحصوله على شهادة المستوى الذهبي من المركز السعودي لسلامة المرضى، ما يعزز دوره الرائد في تحقيق رؤية 2030 وتحسين تجربة المرضى.

أكدت مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة، التي تتوّج مسارها بالريادة والتميز، حصولها على شهادة معايير سلامة المرضى ب المستوى الذهبي في الدورة الأولى من البرنامج الوطني، لتصبح بذلك أول مستشفى في المملكة العربية السعودية يحصل على هذه الشهادة ضمن هذه الدورة التي يشرف عليها المركز السعودي ل سلامة المرضى .

جاء هذا الإنجاز تجسيداً للالتزام العميق بتطبيق أعلى معايير الجودة الوطنية والعالمية في جميع جوانب الرعاية الصحية، وهو ما يندمج مع أهداف برنامج التحول الصحي ورؤية 2030 التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة السلامة المستدامة والتحسين المستمر. وقد خضع المستشفى لتقييم شامل شمل عشرة محاور رئيسية وأكثر من 250 معياراً، تناولت القيادة والحوكمة، وإشراك المرضى، وسلامة وكفاءة القوى العاملة، والعمليات السريرية، وسلامة الأدوية، والوقاية من العدوى، وإدارة المخاطر، وأنظمة الإبلاغ عن الحوادث والتعلم منها، وسلامة بيئة الرعاية، بالإضافة إلى آليات التحسين المستمر للجودة.

يعكس هذا التقييم المتكامل الجهود المتواصلة لكوادر المستشفى القيادية والطبية والإدارية في ترسيخ ثقافة مؤسسية تضمن تقديم رعاية آمنة وموثوقة ترتكز على مصلحة المريض وتضمن الشفافية والتميز السريري





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