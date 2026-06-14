مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصل على شهادة سلامة المرضى بالمستوى الذهبي

حصل مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة على شهادة معايير سلامة المرضى بالمستوى الذهبي في الدورة الأولى من البرنامج السعودي، ليصبح أول مستشفى في المملكة يحقق هذا التميز

في إنجاز جديد يعزز مكانة المملكة العربية السعودية في مجال الجودة الصحية، أعلن مستشفى الدكتور سليمان فقيه ب جدة عن حصوله على شهادة معايير سلامة المرضى بالمستوى الذهبي في الدورة الأولى من البرنامج الذي يشرف عليه المركز السعودي ل سلامة المرضى .

ويعد هذا الإنجاز غير مسبوق على مستوى المملكة، حيث أصبح المستشفى الأول والوحيد الذي ينال هذه الشهادة المرموقة، مما يعكس التزامه الراسخ بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في الرعاية الصحية. وتأتي هذه الشهادة تتويجا لجهود حثيثة ومستمرة لتعزيز ثقافة السلامة المؤسسية، وتأكيدا على دور المستشفى الريادي في دعم مستهدفات برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.

ويهدف برنامج شهادة معايير سلامة المرضى إلى تقييم مدى التزام المنشآت الصحية بتطبيق أفضل الممارسات في مجال سلامة المرضى، وفقا لمعايير وطنية متقدمة تغطي 10 محاور رئيسية و250 معيارا للتقييم. وشملت عملية التقييم مجالات حيوية مثل القيادة والحوكمة، وإشراك المرضى، وسلامة وكفاءة القوى العاملة، وعمليات الرعاية السريرية، وسلامة الأدوية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة المخاطر، وأنظمة الإبلاغ عن الحوادث والتعلم منها، وسلامة بيئة الرعاية الصحية، والتحسين المستمر للجودة.

وقد نجح مستشفى الدكتور سليمان فقيه في استيفاء جميع هذه المتطلبات بدقة، مما يعكس الجهود التكاملية لقياداته وكوادره الطبية والإدارية والفنية في ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على تقديم رعاية صحية آمنة وموثوقة ومتمحورة حول المريض. ويعزز هذا الإنجاز سلسلة النجاحات التي حققها المستشفى على المستويين المحلي والدولي.

ففي وقت سابق، حصل المستشفى على تقييم قياسي بنسبة 110% من مجلس الضمان الصحي، ونال جائزة التميز الذهبية في تطبيق إستراتيجية قياس نتائج المرضى المبلغ عنها من قبل المرضى (PROMs) ضمن برنامج الرعاية الصحية المبنية على القيمة. كما حصل على اعتماد بلانتري الذهبي للرعاية المتمحورة حول الإنسان (Planetree Gold Certification)، مما يؤكد التزامه بتقديم تجربة رعاية صحية تضع المريض وعائلته في صميم الاهتمام.

وعلى الصعيد العالمي، تم تصنيف المستشفى ضمن أفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط، وأفضل مستشفى خاص في المملكة العربية السعودية لمدة خمس سنوات متتالية من مجلة نيوزويك العالمية، إضافة إلى حصوله على اعتماد 14 مركز تميز من مؤسسة المراجعة الجراحية (SRC). وبهذه المناسبة، قال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية: "نفخر بأن يكون مستشفى الدكتور سليمان فقيه - جدة أول مستشفى في المملكة يحصل على الشهادة بالمستوى الذهبي ضمن الدورة الأولى من برنامج شهادة معايير سلامة المرضى السعودي، وهو إنجاز يعكس ثقافة مؤسسية راسخة تضع سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية في مقدمة الأولويات.

كما يجسد التزامنا المستمر بتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتمكين كوادرنا، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن تقديم رعاية آمنة وموثوقة تتمحور حول المريض، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

" ويواصل مستشفى الدكتور سليمان فقيه - جدة مسيرته نحو المزيد من التميز، حيث يخطط لتوسيع نطاق تطبيق معايير السلامة والجودة لتشمل جميع أقسامه وخدماته، مع التركيز على الابتكار والتحسين المستمر. كما يسعى المستشفى إلى تعزيز شراكاته مع المؤسسات الصحية المحلية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية في المملكة بشكل عام.

ويؤكد هذا الإنجاز مجددا على المكانة الريادية للمستشفى كأحد أبرز المؤسسات الصحية في المنطقة، وقدرته على تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المرضى والمجتمع. ويمثل الحصول على الشهادة الذهبية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاع الصحة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الصحية عبر تطبيق أعلى المعايير العالمية





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