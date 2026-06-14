مستشار الرئيس السوري: واشنطن اقترحت تدخلاً عسكرياً في لبنان ودمشق رفضت

كشف أحمد موفق زيدان مستشار الرئيس السوري عن اقتراح أمريكي لتدخل سوري في لبنان ورفض دمشق، مع انتقادات مباشرة لحزب الله بسبب تدخله في سوريا ودعمه عناصر من النظام السابق.

كشف مستشار الرئيس السوري أحمد الشرع، الدكتور أحمد موفق زيدان، أن الولايات المتحدة اقترحت على دمشق التدخل في لبنان أمنياً أو عسكرياً، لكن سوريا رفضت مؤكدة احترامها لسيادة لبنان .

وانتقد زيدان حزب الله لتدخله في الشأن السوري ودعمه عناصر مرتبطة بالنظام السابق، مع التشديد على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية. أكد زيدان في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية أن سوريا stood firmly against أي محاولات outside interventions in Lebanon's internal affairs مشيراً إلى أن بلاده تفضل الحلول السياسية وتحقيق الاستقرار من خلال تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وليس عبر أي تدخل عسكري مباشر.

وذكر أن دمشق ترى أن استقرار لبنان يمثل勒索ت划定利益 إقليمية مهمة، إلا أن ذلك يجب أن يحترم السيادة الوطنية والحدود الدولية. كما شجب زيدان استمرار حزب الله في اتخاذ إجراءات منفردة داخل الأراضي السورية، معتبراً أن هذه التحركات لا تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتؤدي إلى تعقيدات أمنية لا حاجة لها. وأضاف أن بعض الجماعات المحسوبة على النظام السابق الساقط تحظى بدعم من حزب الله، مما يشكل تحدياً للفترة الانتقالية في سوريا ويُعطل مسار إعادة الإعمار والمصالحة الوطنية.

تأتي هذه التصريحات في مناخ إقليمي مضطرب حيث تشهد الساحة اللبنانية تصعيداً ملحوظاً إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية BER competences الجنوبية لبيروت، وما تلاها من تهديدات متبادلة بين إيران وإسرائيل. وتGV these التطورات مع حملة دبلوماسية مكثفة تقودها واشنطن وعدة عواصم إقليمية للتوصل إلى تفاهمات تمنع انفجاراً واسعاً في المنطقة، بينما تواصل إسرائيل عملياتها ضد أهداف تقول إنها تابعة لحزب الله داخل لبنان.

في هذا الإطار، أكد زيدان أن سوريا تتابع这些 التطورات بقلق بالغ، وتؤكد أن الحلول يجب أن ترتكز على احترام السيادة وعدم التدخل، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد. كما عبر عن استعداد سوريا للتعاون الإقليمي البناء في إطار يحترم استقلال كل دولة، مع الإشارة إلى أن أي تدخل أجنبي في الشؤون اللبنانية سيكون له عواقب سلبية على الاستقرار برمته.

وأخيراً، شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لدعم المؤسسات الشرعية في لبنان، بعيداً عن أي أجندات خارجية أو مليشيات تتصرف بشكل منفرد





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