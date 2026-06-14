مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحقق شهادة سلامة المرضى الذهبية كأول مستشفى في المملكة

حصل مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة على شهادة معايير سلامة المرضى بالمستوى الذهبي في دورتها الأولى، ليصبح أول مستشفى في المملكة العربية السعودية والوحيد الذي يحقق هذا الإنجاز، وذلك بعد استيفائه 10 محاور رئيسية و250 معيارًا من المركز السعودي لسلامة المرضى.

حقق مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجله الحافل بالتميز، حيث حصل على شهادة معايير سلامة المرضى بالمستوى الذهبي في دورتها الأولى، ليصبح بذلك أول وأحدث مستشفى في المملكة العربية السعودية ينال هذه الشهادة المرموقة.

هذا الإنجاز يأتي ضمن برنامج يشرف عليه المركز السعودي لسلامة المرضى، وهو الجهة الوطنية المعنية بتعزيز سلامة المرضى والارتقاء بجودة الرعاية الصحية. وقد استوفى المستشفى متطلبات البرنامج التي تشمل عشرة محاور رئيسية ومئتين وخمسين معيارًا دقيقًا، تغطي جوانب حيوية مثل القيادة والحوكمة، وإشراك المرضى، وسلامة وكفاءة القوى العاملة، وعمليات الرعاية السريرية، وسلامة الأدوية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة المخاطر، وأنظمة الإبلاغ عن الحوادث والتعلم منها، وسلامة بيئة الرعاية الصحية، والتحسين المستمر للجودة.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المتكاملة لقيادات المستشفى وكوادره الطبية والإدارية والفنية في ترسيخ ثقافة مؤسسية تركز على تقديم رعاية صحية آمنة وموثوقة تتمحور حول المريض. ويؤكد حصول المستشفى على هذه الشهادة التزامه الاستراتيجي بتعزيز السلامة والشفافية والتحسين المستمر، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030. وقد نجح المستشفى في تحقيق هذا الإنجاز بعد عملية تقييم شاملة أجراها المركز السعودي لسلامة المرضى، والتي أثبتت تفوقه في تطبيق أفضل الممارسات الوطنية والعالمية.

كما أن هذا الإنجاز يعزز مكانة المستشفى كأحد أبرز المؤسسات الصحية الرائدة في المملكة والمنطقة، حيث يواصل تحقيق الإنجازات والاعترافات المحلية والدولية في مجالات الجودة وسلامة المرضى والتميز المؤسسي. ومن بين هذه الإنجازات السابقة، حصوله على تقييم قياسي بنسبة مئة وعشرة بالمائة من مجلس الضمان الصحي، ونيله جائزة التميز الذهبية في تطبيق استراتيجية قياس نتائج المرضى المبلغ عنها من قبل المرضى (PROMs) ضمن برنامج الرعاية الصحية المبنية على القيمة.

كما حصل المستشفى على اعتماد بلانتري الذهبي للرعاية المتمحورة حول الإنسان (Planetree Gold Certification) على الصعيد الدولي، مما يؤكد التزامه بتقديم تجربة رعاية صحية تضع المريض وعائلته في صميم الاهتمام. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: نفخر بأن يكون مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة أول مستشفى في المملكة يحصل على الشهادة بالمستوى الذهبي ضمن الدورة الأولى من برنامج شهادة معايير سلامة المرضى السعودي.

هذا الإنجاز يعكس ثقافة مؤسسية راسخة تضع سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية في مقدمة الأولويات، ويجسد التزامنا المستمر بتطوير منظومة الرعاية الصحية وتمكين كوادرنا وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. ويواصل المستشفى جهوده في تعزيز سلامة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية ودعم الابتكار والتحسين المستمر، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج الصحية وتجارب الرعاية للمرضى، ويعزز دوره الريادي في دعم تطوير القطاع الصحي بالمملكة وفق أعلى المعايير الوطنية والعالمية.

ويذكر أن المستشفى قد حصل أيضًا على تصنيف ضمن أفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط، وأفضل مستشفى خاص في المملكة العربية السعودية لمدة خمس سنوات متتالية من مجلة نيوزويك العالمية، بالإضافة إلى اعتماد أربعة عشر مركز تميز من مؤسسة المراجعة الجراحية (SRC)





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مستشفى الدكتور سليمان فقيه سلامة المرضى شهادة ذهبية المركز السعودي لسلامة المرضى جودة الرعاية الصحية

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