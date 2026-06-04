مستجدات النفط والاقتصاد: أوبك تؤكد قوة الطلب ونوفاك يشير لعدم اليقين

تقرير شامل حول أحدث التطورات في أسواق النفط والاقتصاد العالمي، حيث تؤكد أوبك استمرار قوة الطلب بينما يعبر نائب رئيس الوزراء الروسي عن عدم اليقين. بالإضافة إلى قرض جنوب أفريقيا من صندوق أوبك وتحذيرات وكالة الطاقة الدولية بشأن مضيق هرمز، مع تراجع مؤشر السوق السعودية وارتفاع طلبات البطالة الأميركية.

في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك ) هيثم الغيص أن المنظمة تتوقع نمواً قوياً في الطلب على النفط خلال العام الحالي، مشيراً إلى عدم رصد أي مؤشرات على انخفاض الطلب رغم الأحداث الاستثنائية كالصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز .

وخلال كلمته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أوضح الغيص أن تقديرات أوبك تشير إلى زيادة الطلب بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً هذا العام، مؤكداً ضرورة استمرار الاستثمارات في قطاع النفط دون التأثر بالأحداث المؤقتة. في المقابل، أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن ازدياد حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي على النفط، مشيراً إلى أن التقديرات السابقة تحتاج إلى مراجعة جذرية بسبب التداعيات المستمرة للأزمة الأميركية الإسرائيلية مع إيران والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية في المنطقة.

وأضاف نوفاك بعد لقائه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن مجموعة أوبك بلس قادرة على تعويض التغيرات في القطاع. على صعيد التطورات الأخرى، أعلنت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا حصولها على قرض بقيمة 150 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية لدعم الإصلاحات في البنية التحتية، مما يعكس التعاون المستمر بين الدول النامية والمنظمة.

من جانبه، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن سمعة مضيق هرمز كشريان موثوق لتجارة الطاقة العالمية قد تتضرر بشكل دائم إذا طال أمد إغلاقه، في ظل التصعيد العسكري في المنطقة. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات حادة بسبب المخاوف من نقص الإمدادات.

في الأسواق المالية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.11% ليغلق عند 10990 نقطة، متأثراً بتراجع قطاع الطاقة الذي سجل انخفاضاً بنسبة 0.40% بفعل هبوط سهمي بترو رابغ وأرامكو السعودية. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع لتصل إلى 225 ألف طلب، لكن المؤشرات العامة لا تزال تعكس متانة سوق العمل واستقراره النسبي.

وتشير هذه البيانات إلى استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على المستوى العالمي، في وقت تواجه فيه أسواق النفط تحديات متعددة تتراوح بين التوترات الجيوسياسية وتقلبات الطلب





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