مستشار خامنئي: اتفاق مع أمريكا مشروط بالإفراج عن 24 مليار دولار وإيران ستوسع الحرب إذا استؤنفت

محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني والقائد السابق للحرس الثوري، يكشف شروط إيران لأي اتفاق مع الولايات المتحدة، محذرا من توسيع العمليات العسكرية إلى المناطق الاستراتيجية، ويرفض أي لقاء مع ترامب، ويدعوه لاتخاذ قرارات مستقلة عن إسرائيل.

صرح محسن رضائي ، المستشار الخاص للمرشد ال إيران ي علي خامنئي والقائد السابق للحرس الثوري ال إيران ي، بأن أي اتفاق مستقبلي بين إيران و الولايات المتحدة يجب أن يرتبط بشكل مباشر بالإفراج عن الأصول ال إيران ية المجمدة في الخارج، والتي تبلغ قيمتها حوالي 24 مليار دولار.

وجاءت تصريحات رضائي في مقابلة حصرية مع شبكة سي إن إن، حيث أكد أن هذه القيمة لتمثل شرطاً أساسياً خلال المفاوضات غير المباشرة الجارية بين البلدين. ووصف الطلب الإيراني بأنه خطوة لبناء الثقة، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا كان جاداً في الرغبة بالتوصل إلى اتفاق، فإن تجاوبه مع هذا المطلب سيكون اختباراً حقيقياً للثقة التي تسعى إيران لتحقيقها تجاه الإدارة الأمريكية. breaths وقد تطرق رضائي إلى السيناريوهات العسكرية المحتملة في حال Wiederaufnahme الأعمال العدائية من قبل الولايات المتحدة ضد إيران، محذراً من أن طهران ستقوم بنقل عملياتها العسكرية إلى ما وراء حدود الخليج العربي، وتوسيع نطاق الاشتباكات لتشمل مضيق هرمز الحيوي، بالإضافة إلى المحيط الهندي، ومضيق باب المندب، والبحر الأحمر، والبحر المتوسط.

وأشار إلى أن إيران ستستهدف في هذه الحالة قواعد أمريكية لم تتعرض لهجوم سابق، متوقعاً أن تكون الخسائر الأمريكية مرتفعة جداً، رغم أنه استبعد احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق ووصفه بأنه ضعيف. كما تطرق المستشار الإيراني إلى طلب الرئيس الأمريكي عقد لقاء مع المرشد خامنئي، مؤكداً أن مثل هذا اللقاء لن يتحقق تحت الظروف الحالية.

وعند سؤاله عن الرسالة التي يود توجيهها لترامب، قال رضائي: يتعين على ترامب أن يتخذ قرارات مستقلة عن إسرائيل، عليه أن يسلم حقوق الشعب الإيراني، وأن يوقف الحصار المفروض، وأن يفرج عن الأصول المحتجزة. وأضاف أن هذا الأمر من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة في العلاقات بين البلدين، داعياً ترامب إلى وضع المصالح الأمريكية العليا فوق الاعتبارات الأخرى، والتفكير في مصالح الشعب الأمريكي، مشيراً إلى أن إظهار الشجاعة السياسية من قبل الرئيس الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى حل العديد من المشكلات العالقة.

إلى ذلك، استعرض رضائي التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث ذكر أن الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير الماضي قد خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، وفقاً للأرقام الإيرانية، كما أن طهران قد شنت هجمات ردية أسفرت عن سقوط قتلى من العسكريين الأمريكيين والإسرائيليين، بالإضافة استهداف ما وصفته بمواقع أمريكية في عدة دول عربية، مما تسبب في أضرار مادية وضرر للأعيان المدنية. وفيما يتعلق بالمفاوضات، أشار إلى أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تعثرت في 11 أبريل الماضي في باكستان، مما دفع الإدارة الأمريكية لفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية starting من 13 أبريل، بما فيها الموانئ الواقعة على مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران على هذا الإجراء من خلال الإعلان أنها لن تسمح بمرور السفن في المضيق إلا بعد التنسيق معها، الأمر الذي يزيد من مخاوف انهيار الهدنة الهشّة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب التي ساهمت في رفع أسعار الطاقة ومستويات التضخم في جميع أنحاء العالم. وختم رضائي بالإعراب عن تفاؤله المحصور بتحقيق اختراقات دبلوماسية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها العملية التفاوضية في الوقت الراهن





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