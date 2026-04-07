مستشار إسرائيلي: حل الدولتين هو الضمانة الأساسية لأمن إسرائيل

تحليل إسرائيلي يدعو إلى حل الدولتين كحل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مع تحذيرات من عواقب استمرار الصراع وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي.

منذ عدوان متواصل منذ ما يزيد عن عامين ونصف، طالت معظم أرجاء المنطقة، لكن القناعة ال إسرائيل ية الحقيقية تتجه نحو أن هذا العدوان لن يحقق الأمن ل إسرائيل ، طالما لم يحصل ال فلسطين يون على حقوقهم، وعلى رأسها التحرر وإقامة الدولة المستقلة. المستشار الإعلامي والاستراتيجي، ألون أرنون، يرى أن 'الإصرار على 'إدارة الصراع' والقوة العسكرية وحدها ينهار أمام واقع التآكل الاقتصادي والاجتماعي والأمني ال إسرائيل ي على سبع جبهات'.

ويؤكد على أن ضمان الاستقرار الإقليمي والحفاظ على التحالفات الاستراتيجية ومنع الانهيار الاقتصادي، يتطلب من إسرائيل أن تدرك أن حل الدولتين مع الفلسطينيين هو الضمانة الأساسية. يوضح المقال، الذي نشره موقع ويللا وترجمته 'عربي21'، أن التاريخ الحديث مليء بالأحداث التي تثبت أن الغطرسة العسكرية هي مقبرة العمل السياسي، وأن القوة التكنولوجية لا تستطيع إخماد التطلعات الوطنية. يشير المقال إلى انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان والعراق في وضع متأزم، ويستشهد بمقولة هنري كيسنجر 'يربح المقاتل إن لم يخسر، ويخسر الجيش النظامي إن لم ينتصر'. ويوضح أن 'الدرس واضح أنه بدون أفق سياسي، فإن الحرب ليست سوى هدنة مؤقتة قبل جولة أخرى من العنف'. ويضيف أنه في الوقت الراهن، تواجه إسرائيل سبع جبهات مفتوحة، مما يستدعي الاعتراف بالواقع، وهو أنها لا يمكنها الصمود طويلًا في حرب استنزاف متعددة القطاعات. فالاقتصاد والجيش الاحتياطي والصلابة الاجتماعية، كلها بنيت لحملات قصيرة، لا لسنوات من التآكل المالي والنفسي الذي يستنزف الموارد. يؤكد أرنون أن 'إدارة الصراع' تتحول إلى مقامرة خطيرة تكلف ثمنًا باهظًا من دماء الإسرائيليين. ويعدد المؤشرات الخطيرة للتورط في المستنقعات الفلسطينية واللبنانية، والثغرات الأمنية، وتدهور الشعور بالأمان، وتربية الأطفال الإسرائيليين في واقع غير صحي، والأضرار التي تلحق بأجسادهم وممتلكاتهم. ويشير إلى أن جوهر هذا الصراع يكمن في صدام مصيري بين رؤيتين دينيتين للعالم تطمحان لحرب أبدية على أرض مقدسة، تغذيها آلة الدمار المتبادل. من ناحية أخرى، يطرح المقال المنظور الواقعي والاقتصادي الذي يرى أن قوة الدولة تقاس بالتكنولوجيا والتحالفات الدولية والازدهار المدني. وبالتالي، فإن اختيار دولة فلسطينية هو قرار يرجح كفة الواقعية العقلانية على حساب المفاهيم الدينية المتطرفة. وعلى الرغم من ادعاء معارضي الاعتراف بدولة فلسطينية بأن ذلك 'استسلام للإرهاب'، يرى المقال أن العكس هو الصحيح، لأن العنف يتغذى على غياب الحل السياسي. يوضح المقال أن القوى المعادية للدولة الفلسطينية تريد استمرار الصراع إلى الأبد، ولكن هذه الدولة تمثل أقوى ضربة استراتيجية لها، لأنها تقطع مبرر وجودها. ويرى المقال أن أي رفض إسرائيلي لهذه الدولة يتجاهل التحول الجذري في المنطقة من حيث نشوء المزيد من التحالفات الإقليمية في مواجهة إيران، على الرغم من أن ذلك يتطلب حلًا للصراع الفلسطيني كشرط لتحالف مفتوح. ويضيف أرنون أن الاستقرار الإقليمي الناجم عن إقامة دولة فلسطينية يعتمد على الأردن المجاور، الذي يشهد أغلبية فلسطينية في سكانه. ويشير إلى أن غياب أفق سياسي للدولة الفلسطينية يقوض النظام السياسي في عمّان، ويهدد بتحويل أطول حدود إسرائيل لجبهة قتال أخرى. وبالتالي، يرى المقال أن إقامة الدولة الفلسطينية تعتبر ضرورة استراتيجية. من الناحية الاقتصادية، تشير البيانات بوضوح إلى أهمية نشوء الدولة الفلسطينية. فحسب مؤسسة راند، سيضيف حل الدولتين نحو 123 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل على مدى عقد من الزمن. وفي المقابل، يتم خصم تكلفة دعم قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية سنويًا من ميزانيتي التعليم والصحة. ويختتم المقال بالإشارة إلى أن العبء الاقتصادي للحفاظ على الوضع الراهن في عصر الحروب متعددة القطاعات، يشكل عبئًا ثقيلًا يهدد بانهيار الاقتصاد الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، وردت أخبار عن غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي القطراني وزبدين جنوبي لبنان، مما يعكس استمرار التوتر في المنطقة وتوسع نطاق الصراع





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل فلسطين حل الدولتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأمن الإقليمي

United States Latest News, United States Headlines