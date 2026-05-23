مساعٍ باكستانية لإنهاء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وسط تهديدات عسكرية وأزمة في مضيق هرمز

تتسارع الجهود الدبلوماسية الباكستانية للتوسط بين واشنطن وطهران لمنع اندلاع مواجهة شاملة، في حين تدرس الولايات المتحدة خيارات عسكرية وتتفاقم أزمة الملاحة في مضيق هرمز.

تشهد الساحة الدولية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً تقوده باكستان في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية ال إيران ية، وذلك في ظل توترات متصاعدة تهدد بزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

وقد تجلى هذا الحراك في الزيارة الرسمية التي قام بها قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى العاصمة طهران، حيث عقد سلسلة من المباحثات الماراثونية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. تركزت هذه النقاشات، التي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، على بحث المبادرات الدبلوماسية المتاحة لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية مباشرة، والبحث عن صيغة تفاهم تنهي حالة التوتر والتهديدات المتبادلة.

وتأتي هذه الوساطة الباكستانية في وقت حساس للغاية، حيث تسعى إسلام آباد لتعزيز دورها كلاعب إقليمي قادر على التوسط في الملفات الشائكة، تزامناً مع تحركات أخرى لرئيس الوزراء شهباز شريف الذي توجه إلى بكين، مما يشير إلى وجود تنسيق إقليمي ودولي واسع لتقليص الفجوات الخلافية، خاصة فيما يتعلق بملفي تخصيب اليورانيوم والسيطرة على الممرات المائية الاستراتيجية. وفي المقابل، تسيطر حالة من الترقب والقلق على الأوساط السياسية في واشنطن، حيث كشفت تقارير إعلامية صادرة عن موقع إكسيوس وشبكة سي بي إس أن الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، تدرس جدياً إمكانية شن ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف إيرانية.

وقد عززت هذه التكهنات قيام الرئيس ترمب بتعديل جدول أعماله الرسمي وبقائه في واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع، متخلياً عن حضور مناسبة عائلية خاصة وهي زفاف ابنه دونالد ترمب جونيور، معللاً ذلك بأسباب تتعلق بشؤون الدولة العليا. وبالرغم من هذه النبرة التصعيدية، أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قدراً من التفاؤل الحذر، مشيراً إلى وجود علامات إيجابية قد تؤدي إلى اتفاق، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أي تسوية نهائية يجب أن تعالج بشكل جذري ملف اليورانيوم عالي التخصيب وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً أن هذين العنصرين هما حجر الزاوية لأي اتفاق مستدام يضمن الأمن القومي الأمريكي واستقرار الممرات المائية الدولية.

من الجانب الإيراني، جاءت الردود بمزيج من التمسك بالسيادة والتلويح بالتصعيد العسكري في حال تعرضت البلاد لأي هجوم خارجي. فقد حذر خطيب جمعة طهران، محمد جواد حاج علي أكبري، من أن أي مغامرة عسكرية أمريكية ستواجه بردود فعل واسعة النطاق، قد لا تقتصر على الحدود الإيرانية بل قد تمتد لتشمل توسيع دائرة الصراع وإغلاق ممرات مائية حيوية أخرى، وفي مقدمتها باب المندب، مما سيحول المنطقة إلى ساحة حرب مفتوحة.

وفي خطوة تعكس رغبة طهران في فرض واقع ميداني جديد، قامت إيران بنشر خريطة حديثة تؤكد سيطرتها المطلقة على مضيق هرمز، وهو ما اعتبره مراقبون تحدياً مباشراً للمجتمع الدولي ومحاولة لتعزيز أوراق الضغط التفاوضية في مواجهة الضغوط الغربية المستمرة. وبالتوازي مع الصراع السياسي والعسكري، تتفاقم مأساة إنسانية صامتة في مياه الخليج، حيث يعاني آلاف البحارة من ظروف معيشية قاسية نتيجة التوترات الأمنية وتشديد الإغلاق في مضيق هرمز.

وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من عشرين ألف بحار عالقين على متن نحو ألفي سفينة، يعيش الكثير منهم في حالة من الرعب والترقب، مع نقص حاد في الإمدادات الأساسية من الغذاء والمياه العذبة. هذا الوضع المأساوي دفع فرنسا للتدخل دبلوماسياً، حيث أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن إعداد مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى تشكيل بعثة دولية متخصصة لاستعادة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وتأمين خروج البحارة العالقين.

إن تداخل هذه الملفات، من الوساطة الباكستانية إلى التهديدات الأمريكية والتحذيرات الإيرانية، يضع العالم أمام سيناريوهين: إما الوصول إلى اتفاق تاريخي ينهي الأزمة، أو الانزلاق نحو مواجهة كبرى قد تعطل شريان الطاقة العالمي وتزيد من معاناة المدنيين في المنطقة





