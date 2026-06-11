مساعي السلام والسيادة: الرئيس اللبناني جوزيف عون يحدد خارطة الطريق لإنهاء النزاع مع إسرائيل

تناول الرئيس اللبناني جوزيف عون في لقاءات رسمية شروط إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، مؤكداً على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتطبيق القرارات الدولية، مع الإشارة إلى سير المفاوضات في واشنطن برعاية أمريكية.

في إطار السعي نحو تحقيق استقرار دائم واستعادة السيادة الوطنية الكاملة، وجّه الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون رسالة واضحة وحازمة بضرورة إنهاء حالة العداء المستمر مع إسرائيل ، ولكن ضمن إطار وشروط محددة تضمن حقوق لبنان ومصالحه العليا.

وخلال لقائه بوفد مؤسسة ثقافة وحرية الذي ترأسه الوزير السابق ابراهيم نجار في قصر بعبدا، أكد الرئيس عون أن الدولة اللبنانية هي المظلة الوحيدة التي توفر الحماية لجميع المواطنين دون استثناء، مشدداً على ضرورة القناعة الراسخة بأن لبنان دولة ذات سيادة لا تقبل المساومة على أراضيها. كما أشار عون في حديثه إلى فلسفة المسؤولية السياسية، موضحاً أن المناصب القيادية ليست نوعاً من الترف أو الوجاهة الاجتماعية، بل هي تكليف ومسؤولية جسيمة تفرض على صاحبها أن يكون على قدر التحديات والقرارات المصيرية التي يواجهها الوطن، وإلا فإن البقاء في المنزل يكون الخيار الأفضل لمن لا يستطيع تحمل هذه الأعباء.

وفيما يتعلق بالمسار التفاوضي، جزم الرئيس اللبناني بأن الإدارة اللبنانية لن تنجرف وراء الضغوط التي تدعو للانسحاب من المفاوضات الجارية، بل ستواصل المضي قدماً في هذا الطريق حتى الوصول إلى نتائج نهائية تصب في مصلحة الوطن والشعب. وقد وضع الرئيس عون نقاطاً محورية كشرط أساسي لإنهاء حالة العداء، تتلخص في ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنية، والوقف الفوري والشامل لكافة أشكال الاعتداءات، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق المحررة لضمان الأمن، بالإضافة إلى تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى قراهم ومنازلهم، والإفراج عن كافة الأسرى اللبنانيين.

وأوضح أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يترجم فعلياً على الأرض من خلال تنفيذ كامل بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهو القرار الذي يمثل المرجعية الأساسية لضمان استقرار الحدود الجنوبية. وعلى صعيد التفاصيل الدبلوماسية، شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن سلسلة من جولات التفاوض المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية مكثفة، حيث انطلقت الجولة الأولى في منتصف شهر أبريل الماضي. وقد تولى السفير سيمون كرم، الذي يمتلك خبرة دبلوماسية واسعة كونه سفيراً سابقاً للبنان لدى الولايات المتحدة، رئاسة الوفد اللبناني.

وقد أثمرت هذه الجهود في بدايتها عن تهدئة مؤقتة دامت عشرة أيام، تلتها جولة ثانية في الثالث والعشرين من أبريل، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها كانت مثمرة، مما أدى إلى تمديد وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع إضافية. وتمسك الجانب اللبناني طوال هذه الجولات بموقف ثابت يرى أن الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار هو المدخل الوحيد لاستمرار الحوار السياسي، مع التشديد على وقف الانتهاكات البرية والبحرية والجوية الإسرائيلية.

من جانبها، تتبنى إسرائيل رؤية مختلفة في هذه المفاوضات، حيث تركز مطالبها على إبعاد حزب الله إلى المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، وضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم في الجليل بأمان تام، مع إزالة كافة التهديدات الأمنية على طول الحدود. كما تطالب تل أبيب بوضع آليات رقابية دولية فعالة تمنع إعادة تسلح الحزب أو عودته لممارسة نشاطاته العسكرية قرب الحدود.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تخوض نضالاً مستمراً من أجل تأمين منطقة الجليل وحماية مواطنيها من أي تهديدات مستقبلية. وفي ختام هذه التطورات، اطلع الرئيس جوزيف عون على تفاصيل الجولة الرابعة من المفاوضات التي عقدت في وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكداً أن هذه العملية التفاوضية تستحق فرصة حقيقية قبل إصدار أحكام نهائية عليها، معتبراً أن الوحدة الداخلية اللبنانية هي السلاح الحقيقي والأقوى في مواجهة التحديات الخارجية.

وفي لفتة دبلوماسية لافتة، وجّه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رسالة مكتوبة باللغة العربية وجهها إلى الشعب اللبناني وقيادته، أعرب فيها عن رغبته في مد يد السلام إلى الرئيس اللبناني والشعب اللبناني، في محاولة لفتح آفاق جديدة للتفاهم. ومن المنتظر أن تنطلق الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وسط آمال بأن تؤدي إلى اختراق حقيقي ينهي عقوداً من الصراع والتوتر





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