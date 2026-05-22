كشف تحقيق صحفي عن محاولات قادها مسؤول في البيت الأبيض لتصنيف أجهزة شركة دومينيون للتصويت كتهديدات أمنية بهدف تغيير نظام الانتخابات الأمريكي والتحول نحو الفرز اليدوي.

كشفت تقارير صحفية حديثة استناداً إلى مصادر مطلعة عن تحركات مثيرة للجدل قادها مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، حيث سعى هذا المسؤول خلال العام الماضي إلى فرض حظر شامل على أجهزة التصويت الإلكترونية المستخدمة في أكثر من نصف الولايات الأمريكية.

وقد تركزت هذه الجهود، التي قادها المستشار في البيت الأبيض كورت أولسن، على محاولة تصنيف المكونات التقنية لهذه الأجهزة باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. تهدف هذه الاستراتيجية في جوهرها إلى إيجاد مبرر قانوني يسمح للحكومة الفيدرالية بفرض سيطرة أكبر وأوسع على إدارة العمليات الانتخابية، وهو أمر يتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للولايات والحكومات المحلية التي تتولى تقليدياً مسؤولية تنظيم وإدارة الاقتراع وفق قوانينها الخاصة.

وتأتي هذه الرؤية تماشياً مع تطلعات الرئيس ترمب الذي دعا علانية في مناسبات عدة إلى ضرورة تدخل السلطة المركزية في واشنطن لضمان ما يصفه بنزاهة العملية الانتخابية، رغم أن هذا التوجه يثير مخاوف قانونية ودستورية عميقة تتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع الصلاحيات داخل النظام الاتحادي الأمريكي، حيث يرى المعارضون أن هذا التدخل يمثل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تسييس إدارة الانتخابات بشكل غير مسبوق. وفي تفاصيل هذه الخطة، استهدف أولسن بشكل مباشر أجهزة شركة دومينيون لأنظمة التصويت، وهي واحدة من أكبر الشركات المزودة لتقنيات الاقتراع في البلاد.

وقد دفع أولسن باتجاه اعتماد نظام وطني بديل يعتمد كلياً على بطاقات الاقتراع الورقية التي يتم فرزها يدوياً، وهو المطلب الذي يكرره ترمب باستمرار في خطاباته الموجهة لأنصاره. إلا أن هذه الدعوة واجهت معارضة شديدة من خبراء أمن الانتخابات والتقنيين، الذين حذروا من أن العودة إلى الفرز اليدوي قد تزيد من احتمالات وقوع أخطاء بشرية جسيمة وتجعل العملية أكثر عرضة للتلاعب والتدخلات غير القانونية، مقارنة بالأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تدعمها سجلات ورقية قابلة للتدقيق والمراجعة بشكل دقيق وسريع.

ولم تقتصر هذه الجهود على المستشار أولسن وحده، بل امتدت لتشمل مسؤولين مقربين من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، حيث طلب مساعدها البارز بول ماكنمارا من وزارة التجارة دراسة إمكانية تصنيف الشرائح الإلكترونية والبرمجيات المستخدمة في أجهزة دومينيون كخطر أمني مرتبط بدول توصف بأنها معادية للولايات المتحدة، مثل الصين وروسيا وفنزويلا. وقد استندت هذه المزاعم إلى نظريات قديمة تم دحضها مراراً وتكراراً من قبل لجان مستقلة، تزعم وجود برمجيات فنزويلية صُممت لسرقة الأصوات وتغيير نتائج انتخابات عام 2020 لصالح منافس ترمب آنذاك، وهي ادعاءات لم تجد أي سند قانوني أو تقني في أي من القضايا التي رفعت أمام المحاكم.

وعلى الرغم من وصول هذه الخطة إلى مراحل متقدمة من الدراسة والبحث داخل أروقة وزارة التجارة الأمريكية في سبتمبر الماضي، إلا أنها اصطدمت في النهاية بحائط مسدود بسبب فشل فريق العمل التابع لأولسن في تقديم أي أدلة ملموسة أو براهين تقنية تدعم وجود تهديد أمني حقيقي أو ثغرات متعمدة. وفي محاولة أخيرة لإثبات صحة ادعاءاته وتوفير دليل مادي، قام فريق أولسن خلال عام 2025 بتفكيك عدد من أجهزة التصويت التي استُخدمت في انتخابات حاكم بورتوريكو لفحص مكوناتها الدقيقة والبحث عن أي قطع مصنعة في دول خصمة.

وأظهرت نتائج الفحص الدقيق أن إحدى الشرائح الإلكترونية كانت مغلفة في الصين من قبل شركة إنتل العالمية المعروفة، بينما تعود أصول مكونات أخرى إلى اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، ولم يتم العثور على أي أثر لبرمجيات فنزويلية أو أي مؤشرات تدل على اختراق أمني أو وجود أبواب خلفية للتجسس. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاولات تأتي في سياق نزاع قانوني واسع النطاق، حيث اضطرت قناة فوكس نيوز في عام 2023 لدفع تسوية مالية ضخمة بلغت نحو 787 مليون دولار لصالح شركة دومينيون نتيجة نشر أخبار كاذبة ومضللة حول تزوير الانتخابات.

وبالرغم من كل هذه الحقائق القانونية والتقنية القاطعة، لا يزال الرئيس ترمب يروج لنفس الروايات، حيث قام مؤخراً بإعادة نشر محتويات تدعي حذف ملايين الأصوات، مما يشير إلى إصراره على التشكيك في النظام الانتخابي القائم ومحاولة إعادة صياغته بما يتوافق مع رؤيته السياسية الخاصة بغض النظر عن الأدلة المادية





