مساعد نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن رسالة سرية من ترامب لنائبه في حال تعرضه لمحاولة اغتيال

كشف مساعد نائب الرئيس الأمريكي، سيباستيان غوركا، عن رسالة سرية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنائبه، جي دي فانس، في حال تعرضه لمحاولة اغتيال. وقد وضعت الرسالة في درج مكتب ريزولوت الشهير، وتحتوي على"توجيهات أو ترتيبات محددة لنائب الرئيس في حال حدث لترامب أي مكروه أو حادث طارئ يحول دون ممارسته لمهامه".

كشف سيباستيان غوركا ، مساعد نائب الرئيس الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب الذي يجري زيارة رسمية إلى الصين، ترك لنائبه جي دي فانس رسالة في المكتب البيضاوي تفتح في حال تعرضه لأي مكروه .

وأوضح غوركا، الذي أشرف سابقا على استراتيجية إدارة ترامب لمكافحة الإرهاب، في مقابلة مع صحيفة"نيويورك بوست" الأمريكية الأربعاء، أن الرسالة تضمنت"توجيهات أو ترتيبات محددة لنائب الرئيس في حال حدث لترامب أي مكروه أو حادث طارئ يحول دون ممارسته لمهامه". وأكد المسؤول الأمريكي في الوقت ذاته"عدم وجود مخاوف جدية لدى الإدارة من تعرض الرئيس لمحاولة اغتيال" تقف وراءها"قوى معادية أجنبية"





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامب غوركا نائب الرئيس رسالة سرية مكروه حادث طارئ

United States Latest News, United States Headlines