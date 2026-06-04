مسار النفوذ الإيراني من ثورة الخميني إلى ولاية مجتبى خامنئي الغامضة

تحليل شامل لتحولات القوة الإيرانية في الشرق الأوسط منذ عام 1979، وكيف ساهمت الظروف الإقليمية في تعزيز نفوذ طهران، وصولاً إلى التحديات التي تكتنف تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد.

شكل عام 1979 نقطة تحول جذرية وأساسية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، حيث لم تكن عودة روح الله الخميني من منفاه الباريسي إلى طهران مجرد حدث سياسي عابر، بل كانت إيذاناً بميلاد نظام جديد كلياً أعاد صياغة موازين القوى في المنطقة.

مع سقوط نظام الشاه، بدأت الجمهورية الإسلامية في تكريس مبادئها الأيديولوجية، وعلى رأسها ولاية الفقيه وتصدير الثورة، وهي المفاهيم التي لم تكن مجرد شعارات داخلية، بل تحولت إلى استراتيجيات عمل تهدف إلى مد النفوذ الإيراني إلى خارج الحدود، وصولاً إلى ما يسمى اليوم بطوفان السنوار. لقد كان هذا المسار طويلاً ومعقداً، بدأ من لحظة نزول الخميني من طائرة إير فرانس في مطلع فبراير من ذلك العام، ليجد نفسه على رأس دولة تسعى لتغيير وجه المنطقة بالكامل وفق رؤيتها الخاصة.

ومع ذلك، فإن هذا التمدد الإيراني لم يكن نتاجاً لقوة طهران الذاتية فحسب، بل ساهمت سلسلة من الهدايا والفرص التي قدمها خصوم إيران دون قصد في تسهيل هذه المهمة. فقد لعبت التحولات الجيوسياسية دوراً محورياً، حيث أدى غزو صدام حسين للكويت إلى تحويل الأنظار العالمية والاهتمامات العربية نحو الخطر العراقي، مما منح طهران مساحة للمناورة والتحرك.

ثم جاءت هجمات الحادي عشر من سبتمبر لتغير قواعد اللعبة مرة أخرى، حيث أدت العمليات العسكرية الأمريكية إلى إسقاط نظام طالبان في أفغانستان ونظام صدام حسين في العراق. هذه السلسلة من الانهيارات لخصوم إيران التقليديين خلقت فراغات أمنية وسياسية استغلتها طهران بذكاء عبر فيلق القدس، الذي عمل على توسيع النفوذ في العراق وسوريا ولبنان، محولاً المنطقة إلى ساحة نفوذ إيراني واسع.

ومن المفارقات التاريخية أن صدام حسين، الذي رفض سابقاً اغتيال الخميني أثناء إقامته في النجف بدافع من قيم الضيافة، وجد نفسه لاحقاً في مواجهة تهديد مباشر تمثله ولاية الفقيه التي اعتبرها مدخلاً لولاءات شيعية عابرة للحدود تهدد وحدة الدولة العراقية. وفي الوقت الراهن، يمر النظام الإيراني بمرحلة من الغموض والترقب، خاصة بعد تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد في مطلع مارس، في ظل ظروف أمنية وصحية مثيرة للتساؤلات.

ومنذ تعيينه، أحاط مجتبى خامنئي تحركاته بسرية تامة، حيث لم يظهر علناً، ولا يزال وضعه الصحي محل خلاف بين التقارير الرسمية وشهادات المسؤولين الذين أكدوا إصابته في إحدى الضربات العسكرية. ورغم هذا الغياب الجسدي عن المشهد العام، تشير التقارير الأمريكية، بما في ذلك تصريحات الرئيس دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو، إلى أن مجتبى بات يلعب دوراً أكثر نشاطاً في إدارة شؤون الحكم والمفاوضات، مما يشير إلى أن سلطته الفعلية قد تكون أكبر مما يظهر على السطح.

إن منصب المرشد يظل الركيزة الأساسية في هيكل الحكم الإيراني، حيث يمتلك الكلمة الفصل في السياسات العليا والخطوط العريضة للأجهزة الأمنية والعسكرية. وبالرغم من أن مجتبى خامنئي يعتمد حالياً على الرسائل المكتوبة والتصريحات التي تليها الجهات الرسمية، إلا أنه يواصل تبني الخطاب الراديكالي المناهض للولايات المتحدة وإسرائيل، مكرراً نهج والده في اتهام واشنطن وتل أبيب بمحاولة زرع الانقسام بين الإيرانيين.

وقد تجلى هذا الغموض في غيابه عن مراسم ذكرى وفاة الخميني، حيث وضع كرسي فارغ تعلوه صورته، في إشارة واضحة إلى وجود فجوة بين الرمزية والممارسة الفعلية للسلطة. ويرى الخبراء أن مجتبى قد يحتاج إلى وقت طويل لترسيخ سيطرته المباشرة وبناء نفوذ يضاهي ما كان يتمتع به والده، خاصة في ظل التحديات الخارجية والضغوط الدولية المتزايدة على الموانئ والمنشآت الإيرانية، والتوترات المستمرة في مضيق هرمز، مما يجعل مستقبل القيادة الإيرانية رهناً بقدرة المرشد الجديد على الموازنة بين الحفاظ على الأيديولوجيا الثورية ومتطلبات البقاء السياسي في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب





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إيران الثورة الإسلامية مجتبى خامنئي الشرق الأوسط الجيوسياسية

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