مسار أمني جديد بين لبنان وإسرائيل لتسهيل تنسيق السلاح وحماية الحدود

بعد التفاوض السياسي تحت النار، ينتقل لبنان لإسرائيل من مسار التفاوض إلى مسار التنسيق الأمني المباشر. تم تشكيل وفد عسكري مفاوض لتسهيل وتنقيح الملفات التي سيحملها معه. الهدف من هذا المسار هو تنسيق انسحاب القوات الإسرائيلية في لبنان واستلام الجيش اللبناني للمواقع المحتلة. الوفد العسكري اللبناني سيضم ستة ضباط من الجيش اللبناني مع وفد مماثل من الجيش الإسرائيلي وبإشراف أميركي. كل واحد من هؤلاء الضباط صاحب اختصاص معيّن، وعملاني وأمني وقانوني وحدودي وما شابه مما تقتضيه عملية التفاوض.

المسار الأمني المستحدث تخطى آلية الميكانيزم ، وهو وجد لمحاولة ضمان تنفيذ القرارات التي تتخذها بخصوص حصرية السلاح وهو ملف تتوافق عليه الدولة ال لبنان ية و إسرائيل ليبقى التفاهم على طريقة التنفيذ .

دخول الطرف الأميركي بآلية جديدة ليس للتنسيق والمراقبة إنما للدعم من أجل التنفيذ. وقد رأينا زيارات لأمنيين كبار إلى واشنطن، كما تم التداول بخطة للمخابرات الأميركية لنزع سلاح (حزب الله). نحن راهناً أمام مسار تنفيذي للقرارات التي اتخذتها الحكومة بملف حصرية السلاح، أما كيف سيحصل ذلك، وهل سيتم المضي به للنهاية، وردة فعل حزب الله وإيران، فكلها متروكة للأيام والأسابيع المقبلة. أما ما هو مؤكد فإننا أمام نقلة نوعية قد تعبّد الطريق لقوة دولية تخلف (اليونيفيل) مع وكالة جديدة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل التنسيق الأمني حزب الله حصر السلاح الخطة المقدمة أساساً في 5 سبتمبر (أيلول) المسار الأمني المستحدث آلية الميكانيزم حماية الحدود تنفيذ القرارات التفاهم على طريقة التنفيذ دخول الطرف الأميركي بآلية جديدة زيارات لأمنيين كبار إلى واشنطن المخابرات الأميركية لنزع سلاح (حزب الله) مسار تنفيذي للقرارات التي اتخذتها الحكومة بملف

United States Latest News, United States Headlines