مسؤول أمريكي: أسعار البنزين بلغت ذروتها وقد تبقى مرتفعة حتى 2024

وزير الطاقة الأمريكي يؤكد أن أسعار البنزين قد تجاوزت ذروتها لكنه يتوقع بقاءها فوق ثلاثة دولارات للجالون حتى العام المقبل، مشيراً إلى أن الصراعات الإقليمية هي السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات، مع وجود آراء متباينة داخل الإدارة حول التوقيت الدقيق للانخفاض.

صرح وزير الطاقة الأمريكي ، كريس رايت، بأن أسعار البنزين قد بلغت بالفعل ذروتها، إلا أنه أشار إلى احتمالية بقائها فوق حاجز الثلاثة دولارات للجالون (ما يعادل 3.7 لتر) حتى العام القادم. تعزى هذه الزيادات في أسعار الوقود بشكل مباشر إلى التوترات القائمة المتعلقة ب إيران ، مما خلق بيئة سياسية صعبة للرئيس دونالد ترامب في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها في شهر نوفمبر. يسعى الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات للحفاظ على الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها حالياً في مجلسي الشيوخ والنواب.

في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن"، أوضح رايت أن سعر البنزين قد يشهد انخفاضاً إلى ما دون الثلاثة دولارات للجالون في وقت لاحق من العام الجاري، أو قد لا يتحقق هذا الانخفاض قبل حلول العام المقبل. ومع ذلك، فقد أكد الوزير أن الأسعار على الأرجح قد تجاوزت قمتها وستبدأ في التراجع. "بالتأكيد، مع انتهاء هذا الصراع، ستشهدون انخفاضاً في الأسعار". على صعيد متصل، تباينت آراء المسؤولين داخل إدارة ترامب فيما يتعلق بتطورات أسعار البنزين. ففي الأسبوع الماضي، توقع وزير الخزانة، سكوت بيسنت، انخفاض أسعار البنزين لتستقر حول الثلاثة دولارات للجالون خلال فترة الصيف. بيد أن رايت، في تصريحاته يوم الأحد، قدم إطاراً زمنياً أطول لتحقيق هذا المستوى السعري، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز". ولكن، يتفق جميع هؤلاء المسؤولين على أن أسعار البنزين ستشهد انخفاضاً في نهاية المطاف فور تجاوز الأزمة المتعلقة بإيران. وأضاف رايت: "سعر أقل من ثلاثة دولارات للجالون سيمثل تحولاً هائلاً من حيث تداعياته على التضخم... سنعود إلى هذا المستوى مرة أخرى بكل تأكيد". وتفيد تقديرات رابطة السيارات الأمريكية "إيه إيه إيه" بأن متوسط سعر جالون البنزين العادي بلغ يوم الأحد 4.05 دولار، مرتفعاً من 3.16 دولار مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع المستمر في أسعار الوقود يشكل مصدر قلق كبير للمستهلكين والاقتصاد الأمريكي ككل، حيث يؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والسلع والخدمات، مما قد يفاقم من الضغوط التضخمية. إن تعليقات وزير الطاقة الأمريكي تسلط الضوء على تعقيد الوضع الاقتصادي الحالي، حيث تتشابك العوامل السياسية والجيوسياسية مع آليات السوق الحر. فبينما يؤكد الوزير أن ذروة الأسعار قد تم تجاوزها، فإن عدم اليقين المرتبط بالتوترات الإقليمية يحول دون تقديم توقعات قاطعة بشأن موعد الانخفاض الملموس. تأثير الحرب الباردة الاقتصادية والحصار المحتمل على إمدادات النفط العالمية يلقي بظلاله على هذه التوقعات. من جهة أخرى، تراهن الإدارة الأمريكية على حل دبلوماسي أو تخفيف حدة التوترات كعامل رئيسي لاستعادة الاستقرار في أسواق الطاقة. وتعمل وزارة الطاقة عن كثب مع شركاء دوليين لمراقبة الوضع وضمان استقرار الأسواق. هذا الضغط على أسعار الطاقة له تداعيات عالمية، ويؤثر على البلدان المستوردة والمصدرة على حد سواء. وقد بدأت العديد من الدول في اتخاذ تدابير استباقية لتخفيف الأثر على اقتصاداتها، مثل تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ولكن، يظل التقدم في هذه المجالات بطيئاً، وتظل الاقتصادات العالمية معرضة لتقلبات أسعار النفط، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية المتكررة. إن الإشارة إلى أن العودة إلى مستوى أقل من ثلاثة دولارات للجالون سيكون "تحولاً هائلاً" تعكس مدى تأثير هذه الزيادات على حياة المواطنين وقوة الشرائية للأفراد، فضلاً عن تأثيرها على خطط الإنفاق الحكومي والشركات. إن التحدي يتمثل في تحقيق توازن بين الأمن القومي، وسياسات الطاقة المستدامة، والاستقرار الاقتصادي. وفي هذا السياق، تعد التصريحات الحكومية عن أسعار البنزين أكثر من مجرد تقارير اقتصادية، بل هي جزء لا يتجزأ من خطة سياسية أوسع تهدف إلى طمأنة الناخبين وتحسين الصورة الاقتصادية قبل الانتخابات الحاسمة





أسعار البنزين وزير الطاقة الأمريكي إيران الاقتصاد الأمريكي التضخم

