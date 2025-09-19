مسؤول مصري سابق يكشف تفاصيل اقتحام حماس للحدود عام 2008: تعليمات بعدم إطلاق النار

كشف وكيل المخابرات العامة المصرية السابق، اللواء محمد إبراهيم الدويري، عن كواليس اختراق حركة حماس للحدود المصرية عام 2008، مؤكداً على التعليمات الصارمة بعدم إطلاق النار، وتفاصيل أخرى حول احتواء الأزمة وتداعياتها على الدور المصري في القضية الفلسطينية.

كشف اللواء محمد إبراهيم الدويري ، وكيل المخابرات العامة ال مصر ية السابق، عن تفاصيل مثيرة حول اجتياز حركة حماس وسكان من غزة للحدود ال مصر ية في عام 2008 . أكد الدويري ، خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن التعليمات الصادرة حينها كانت صارمة بعدم إطلاق رصاصة واحدة على من عبر الحدود ، على الرغم من تعرض بعض الضباط والجنود ال مصر يين للإصابة، بل واستشهاد ضابط. وصف الدويري هذا الحدث بالخطأ الفادح، مشيراً إلى أنه أضر بالعلاقات بين مصر و حماس ، ولم يكن له أي مبرر منطقي.

أوضح أن جهاز المخابرات العامة كان يتابع التحركات قبل وقوعها، وأنه تلقى تكليفاً شخصياً بتوجيه رسالة تحذيرية إلى قيادات حماس، محذراً من مغبة الإقدام على هذه الخطوة. وبيّن الدويري أن حماس كانت قد اتخذت قرارها بالفعل، مدفوعة بمبررات اعتبرها غير منطقية، وعلى رأسها الحديث عن الحصار المفروض على غزة. وأكد الدويري أن هذا الحصار لم يكن بالصورة التي يتم الترويج لها، موضحاً أن معبر رفح كان مفتوحاً للمساعدات الإنسانية، وأن هناك علاقات تجارية نشطة بين غزة وإسرائيل. وأشار إلى أن الهدف من وراء اجتياز الحدود كان محاولة لخلط الأوراق في توقيت حساس، معتبراً أن تعامل مصر مع الأزمة كان حضارياً ومسؤولاً. وفي سياق حديثه، أشار الدويري إلى أن القيادة المصرية أصدرت تعليمات واضحة بعدم إطلاق النار، مؤكداً أنهم أدركوا أن من عبروا الحدود كانوا يسعون للحصول على احتياجاتهم الأساسية، وكان التقدير أن الأمر مؤقت. كشف الدويري عن كيفية احتواء الموقف، موضحاً أن رئيس جهاز المخابرات العامة آنذاك أصدر تعليمات باستدعاء قيادات حماس من الداخل والخارج، وعقد اجتماع موسع تم فيه إبلاغ القيادات بأن ما حدث غير مقبول، وأن عليهم العودة إلى غزة خلال أيام. أشار إلى أن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس حينها، نقل رسالة شديدة اللهجة إلى عناصر الحركة، يحذرهم من عواقب عدم الانسحاب. وأكد الدويري أن حماس تلقت الرسالة بجدية، وأدركت أن مصر لا تتهاون في قضايا الأمن القومي، مما دفعها إلى إصدار أوامر بالعودة. ونوّه الدويري إلى أن هذه الواقعة تركت آثاراً سلبية على الدور المصري في الملف الفلسطيني، وأثارت غضباً لدى القيادة المصرية، ما استدعى تهدئة الموقف، قبل أن تعود مصر إلى جهود الوساطة، وتطلق حوار القاهرة في عام 2008. أوضح الدويري أن مصر استدعت جميع الفصائل الفلسطينية، وعملت على صياغة ورقة تفاهم فلسطينية مصرية، ركزت على حرمة الدم الفلسطيني، وأهمية الحوار والوحدة الوطنية، مؤكداً حرص القاهرة على التحرك السريع لتجاوز الأزمة. وفي سياق متصل، تناولت الأخبار تصريحات للسفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، حول مناقشة بلاده مع دول الخليج لموضوع إدارة قطاع غزة بعد الحرب. كما وردت رسالة من الإعلامي مصطفى بكري إلى إسرائيل، تحذر من أي عمليات اغتيال محتملة داخل مصر. تضمنت الأخبار أيضاً إعراب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، عن امتنانه للموقف المصري الداعم لقطر. وظهرت أيضاً قصة لسيدة فلسطينية مقيمة في مصر، كشفت عن حوار مؤثر دار بينها وبين ملك إسبانيا فيليبي السادس حول الأوضاع في غزة. واختتمت الأخبار بتحذير من الخبير العسكري الإسرائيلي تال أورتان من احتمال نشوب حرب بين مصر وإسرائيل





RTARABIC / 🏆 28. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

حماس مصر غزة الحدود 2008 الدويري الفلسطينيين العلاقات المصرية الفلسطينية الأمن القومي

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

بوريرام يونايتد التايلندي.. 2008 نقطة التحول التاريخيةبوريرام يونايتد التايلندي.. 2008 نقطة التحول التاريخية

اقرأ أكثر »

المتنبئ بالأزمة المالية عام 2008 يحذر من أزمة اقتصادية أشد خطرا من الركودحذر الملياردير الأمريكي راي داليو الذي تنبأ بالأزمة المالية عام 2008 من تداعيات خطيرة قد تكون أسوأ من الركود الاقتصادي إذا لم تدار سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية بحكمة.

اقرأ أكثر »

كين يتذكر 2008 ويتمنى نهاية مجيدة لتوتنهاميأمل هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم السابق، أن يتمكن النادي اللندني من إنهاء 17 عاماً من المعاناة، والفوز بلقب جديد.

اقرأ أكثر »

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بأضعف وتيرة منذ 2008خفّض البنك الدولي، توقعاته للنمو العالمي للعام الحالي بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، بضغط من ارتفاع الرسوم الجمركية وتفاقم عدم اليقين، لكنه قلل من احتمالات حدوث ركود عالمي.

اقرأ أكثر »

محكمة هندية تبرئ نائبة سابقة و6 أفراد متهمين بتفجير دامٍ قرب مسجد عام 2008برأت محكمة هندية الخميس نائبة سابقة إضافة إلى ستة آخرين كانوا قد اتهموا بالمشاركة في تنفيذ تفجير دام قرب مسجد عام 2008.

اقرأ أكثر »

رئيس وزراء جورجيا: ساكاشفيلي بدأ الحرب في 2008 بإيعاز من الخارجصرح رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه بأن الرئيس الأسبق للبلاد ميخائيل ساكاشفيلي شن الحرب على أوسيتيا الجنوبية في 2008 بناء على تعليمات خارجية، بتنفيذ أوامر من 'الدولة العميقة'.

اقرأ أكثر »