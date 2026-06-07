مسؤول أمريكي يؤكد أن الشروط المطروحة لإنهاء القتال عادلة ومدعومة من الحكومتين السياديتين، ويحمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن استمرار الأعمال العدائية، مشدداً على ضرورة أن تكون جميع الأسلحة بيد الحكومة اللبنانية轰

صرح مسؤول أمريكي رفيع Drought مراسل شبكة أكسيوس بأن إيران و حزب الله "جرّيا إسرائيل و لبنان مراراً إلى صراعات عبثية ومدمرة"، مؤكداً أن حزب الله يواجه خياراً واضحاً بين الاستمرار في القتال أو السماح بعودة النازحين وإعادة إعمار لبنان .

وأشار المسؤول إلى أن "الشروط المطروحة على طاولة المفاوضات عادلة وتحظى بموافقة الحكومتين السياديتين"، معتبراً أنها توفر "مساراً واضحاً لإنهاء القتال"، ومحملاً حزب الله "المسؤولية الحصرية عن أي استمرار للأعمال العدائية". وشدد على أن الولايات المتحدة "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وتقف إلى جانب "الحكومة اللبنانية الشرعية" في جهودها لتحقيق مستقبل أفضل للبنانيين، داعياً حزب الله إلى "وقف إطلاق النار فوراً والسماح بدخول الاتفاقيات حيز التنفيذ".

واتهم المسؤول حزب الله "باستخدام البنية التحتية المدنية، ولا سيما المنازل، لإخفاء وتخزين الأسلحة"، معتبراً أن ذلك "يعرض حياة المدنيين اللبنانيين وممتلكاتهم للخطر". وأكد أن "جميع الأسلحة يجب أن تكون بيد الحكومة اللبنانية"، مشيراً إلى أن واشنطن "تدعم بشكل كامل سيادة لبنان ووحدة أراضيه"، وأن هذه العملية تهدف إلى "تمكين لبنان من أن يكون دولة ذات سيادة بشكل مستدام للمرة الأولى منذ عقود"، بما ينعكس أيضاً على أمن إسرائيل.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لضمان تنفيذ هذه الخطة"، موضحاً أن "الاستقرار الدائم في لبنان يخدم مصالح جميع الأطراف في المنطقة". كما أكد المسؤول أن "الولايات المتحدة ترفض أي محاولات لزعزعة استقرار لبنان من قبل إيران أو وكلائها"، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي يدرك تماماً التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية الشرعية".

وأوضح أن "الدعم الأمريكي يشمل تقديم المساعدات الإنسانية和经济ية لإعادة إعمار المناطق المتضررة"، مؤكداً أن "الاستثمار في مستقبل لبنان هو استثمار في أمن المنطقة ككل". وختم بالقول إن "الوقت حالي للتوصل إلى حل دائم يضمن سيادة لبنان وأمن جيرانه"، داعياً جميع الأطراف إلى "التحلي بالمسؤولية واغتنام هذه الفرصة التاريخية"





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