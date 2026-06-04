مزداد بوابة مكة إلكترونياً: عقارات استراتيجية في مكة المكرمة والجموم

تقيم شركة مزاد تجارية مزاد بوابة مكة إلكترونياً عبر منصة مباشر للمزادات خلال الفترة من الأحد 14 يونيو 2026 حتى الثلاثاء 16 يونيو 2026. يطرح المزاد عدة أراضٍ خام وزراعية في مكة المكرمة والجموم بمساحات كبيرة، بعضها في مواقع استراتيجية. يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه الفرصة في ظل نمو مستهدفات الزوار والمعتمرين في العاصمة المقدسة.

تقيم شركة مزاد تجارية، بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، مزاد بوابة مكة إلكترونياً عبر منصة مباشر للمزادات خلال الفترة من الأحد 14 يونيو 2026 حتى الثلاثاء 16 يونيو 2026.

يطرح المزاد عدة أراضٍ خام وزراعية في مكة المكرمة والجموم بمساحات كبيرة، بعضها في مواقع استراتيجية... تعلن شركة مزاد تجارية عن البيع بالمزاد العلني وبإشراف مركز الإسناد والتصفية"إنفاذ" وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية عن إقامة مزاد بوابة مكة ينطلق المزاد يوم الأحد 14 يونيو 2026 م إلكترونياً عبر منصة مباشر للمزادات الساعة 12:00 مساءً ، وينتهي المزاد يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 م.

يطرح المزاد مجموعة من العقارات في العاصمة المقدسة مكة المكرمة والجموم حيث يحتوي على أرض خام بحي أحد بالشرائع بالقرب من طريق الملك فيصل (السيل الكبير ) بمساحة 837,533 ألف متر مربع ، وأرض زراعية بحي أحد بالشرائع بمساحة 72,791 ألف متر مربع ، وأرض زراعية في الجموم وسط مخططات مطورة على طريق المدينة المنورة بمساحة 245,740 ألف متر مربع وأرض زراعية مقام على جزء منها محطة وقود في حي وادي فاطمة بمساحة 160,233 ألف متر مربع ، مما يجعل من المزاد فرصة استثمارية للأفراد والمطورين والمستثمرين في مكة المكرمة في ظل نمو مستهدفات الزوار والمعتمرين في العاصمة المقدسة





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مزداد بوابة مكة مكة المكرمة الجموم عقارات استراتيجية مستثمرين تطوير العقارات

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