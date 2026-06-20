مزحات لولا عن نيمار ورونالدينيو وعودة مفاجئة في مونديال 2026

الرئيس البرازيلي لولا يطلق مزحة حول نيمار بالاعتبار أول لاعب يتم استدعاؤه للمنتخب عن بعد، ويتطرق إلى أداء ميسي وإمكانية ضمه، بالإضافة إلى عودة رونالدينيو وفوز البرازيل على هايتي.

في الوقت الذي يواصل فيه نيمار سباقه مع الزمن لاستعادة جاهزيته والمشاركة مع منتخب البرازيل في مونديال 2026، وجد نفسه محور مزحة أطلقها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا .

ويغيب نيمار عن مباريات البرازيل في المونديال بسبب إصابة في عضلة الساق، رغم قرار المدرب كارلو أنشيلوتي بضمه إلى القائمة أملا في الاستفادة من خدماته خلال الأدوار المقبلة. وخلال فعالية جماهيرية في مدينة بيلو هوريزونتي، سأل الرئيس البرازيلي أحد الأطفال عن أفضل لاعب في المنتخب، ليرد الطفل فورا:'نيمار'. وهنا علق لولا مازحا:'نيمار لا يلعب حاليا، إنه أول لاعب في العالم يتم استدعاؤه إلى المنتخب عن بعد!

'. وأوضح الرئيس البرازيلي أن العبارة ليست من ابتكاره، بل استوحاها من تعليق متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يكتف بذلك، بل أضاف مازحا:'إذا استمر الأمر على هذا النحو، فقد نلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتشكيل المنتخب وإشراك 11 نسخة من بيليه!

'. كما تطرق لولا إلى التألق اللافت للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في البطولة، حيث أطلق مزحة أخرى قائلا إنه يفكر في ضم قائد الأرجنتين إلى المنتخب البرازيلي، بعد المستويات المميزة التي قدمها في بداية مشواره بالمونديال. ويواصل نيمار برنامجه العلاجي داخل معسكر البرازيل، بعدما بدأ تدريبات الجري على العشب لأول مرة منذ تعرضه للإصابة، وسط آمال بعودته إلى الملاعب خلال الأدوار الإقصائية.

ويعد نيمار الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي برصيد 79 هدفا، وسبق له المشاركة في ثلاث نسخ من كأس العالم، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 13 مباراة. في خطوة مفاجئة هزت عالم كرة القدم، يستعد الأسطورة البرازيلية رونالدينيو للعودة إلى الملاعب من جديد رغم اعتزاله منذ عام 2015، وذلك بعمر 46 عاما.

حقق المنتخب البرازيلي فوزا مستحقا على هايتي بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، بعد أداء هجومي قوي وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء. تتواصل الإثارة في مونديال 2026 مع انطلاق اليوم 10 من البطولة حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات مرتقبة قد تعيد رسم ملامح عدد من المجموعات وتمنح بعض المنتخبات فرصة مبكرة للتأهل لدور الـ32





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نيمار منتخب البرازيل كأس العالم 2026 لولا دا سيلفا رونالدينيو ميسي

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