مزاد "صروح مكة" الإلكتروني يبدأ 14 يونيو 2026 بطرح 11 فرصة عقارية نادرة في أحياء مكة المكرمة

شركة مراس المتحدة العقارية تعلن عن مزاد إلكتروني يضم 11 قطعة سكنية وتجارية في مواقع استراتيجية بميكة المكرمة، يمتد من 14 حتى 16 يونيو 2026 عبر منصة الدال، مع تفاصيل عن مساحات العقارات ومواقعها وخدمات الدعم.

تعلن شركة مراس المتحدة العقارية ، بالتعاون مع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبناءً على قرارات محكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية، عن بدء مزاد إلكتروني يحمل اسم "صروح مكة"، يفتح أبوابه في صباح يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026 في تمام العاشرة صباحاً، ويستمر حتى مساء الثلاثاء 16 يونيو 2026 ما بين الخامسة والسادسة وأربعين دقيقة بعد الظهر، ويتم ذلك عبر منصة الدال المتخصصة في تنظيم المزادات الرقمية.

يضم المزاد مجموعة من الحزم العقارية النادرة التي تتوزع على أهم الأحياء والطرق الحيوية في مدينة مكة المكرمة، حيث تم اختيار 11 فرصة استثمارية متميزة لتلبية طموحات المستثمرين المحليين والعالميين الباحثين عن موقع استراتيجي يضمن عوائد مربحة. تتضمن العروض المتاحة في المزاد مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية: أولاً، ثلاث قطع أراضي سكنية بمساحات 576 متر مربع، تليها ثلاث قطع أخرى بمساحة 960 متر مربع لكل منها، بالإضافة إلى وحدة سكنية تجارية مدمجة تتألف من عمارتين بمساحة إجمالية 1,500 متر مربع.

كما يضم المزاد فندقاً سكنياً تجارياً مؤجراً بمساحة 544.61 متر مربع، وأرضاً خام على طريق الليث بمساحة شاسعة تبلغ 185,972.1 متر مربع، تليها قطعة تجارية بمساحة 768 متر مربع، وأخيراً صالة تجارية تغطي مساحة 2,095.4 متر مربع. جميع هذه المواقع تقع على طرق رئيسية مثل طريق مكة الليث، شارع الحج، الدائري الثالث، وطريق الطائف، كما تشمل أحياءً متميزة مثل العزيزية، محلة جياد، والجامعة، ما يضمن قربها من المرافق الخدمية والأنشطة الدينية، ويجعلها نقطة جذب استثمارية لا مثيل لها.

إن شركة مراس المتحدة العقارية تدعو كافة المهتمين إلى الاستفادة من هذه الفرص التي تمثل استثماراً مضمونا في قلب المدينة المقدسة، وتؤكد جاهزيتها للرد على جميع الاستفسارات وتقديم الدعم الفني عبر رقم الهاتف 0538898814. وتؤكد الشركة أن المزاد سيُجرى بنظام شفاف يضمن للمتنافسين فرصاً متساوية للمشاركة، مع توفير جميع المستندات القانونية اللازمة لضمان سلامة الصفقات.

إن هذا الحدث يُعد بمثابة منصة حيوية لتجميع المستثمرين الراغبين في توسيع محفظاتهم العقارية في مكة، حيث تلتقي الفرص الاستراتيجية بالاحتياجات المتزايدة للسكان والزوار على حدٍ سواء





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مزاد عقاري مراس المتحدة العقارية مكة المكرمة فرص استثمارية منصة الدال

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

نيمار قد يلتحق بتمارين البرازيل الأسبوع المقبلقد يستأنف النجم البرازيلي نيمار، الذي يتعافى من إصابة في ربلة الساق، تدريباته مع منتخب بلاده استعداداً لكأس العالم 2026، الأسبوع المقبل.

Read more »

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعيتي الترجمة السعودية والماليزية لتعزيز التعاون الثقافي الدوليتوقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الترجمة السعودية وجمعية المترجمين الماليزية في جناح المملكة بمعرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 لتعزيز التعاون في الترجمة والنشر وال

Read more »

أمينة أردوغان: منتدى 'صفر نفايات' لقاء تاريخي يوحد الأسرة الإنسانيةأمينة أردوغان في منتدى 'صفر نفايات 2026': | Anadolu

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 6 يونيو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 6 يونيو 2026 | Anadolu

Read more »

منتخب قطر يتعادل سلبيًا مع السلفادور في المباراة الودية الأخيرة قبل كأس العالم 2026انتهت المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي قطر والسلفادور بالتعادل السلبي 0-0 ضمن استعدادات المنتخب القطري لكأس العالم 2026 حيث شهدت محاولات من الجانبين لكن دون تسجيل أهداف.

Read more »

من أنطاليا إلى تيخوانا… القصة الكاملة لتحضيرات إيران قبل كأس العالم 2026في عصر يوم سبت هادئ بمدينة أنطاليا التركية، كانت حافلة المنتخب الإيراني تغادر الفندق الفخم الذي اتخذته مقراً لمعسكره الأخير قبل كأس العالم 2026.

Read more »