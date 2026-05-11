مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشاريع تنموية في سوريا لدعم الأمن الغذائي والزراعة

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه التنموية والإنسانية الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز سبل العيش في الجمهورية العربية السورية، من خلال برامج تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحسين استدامة الإنتاج في المناطق الريفية. وفي هذا الإطار نفذ المركز مشروعًا زراعيًا لدعم سلسلة إنتاج القمح في ريف حلب الشرقي بالجمهورية العربية السورية شمل تأهيل شبكات الري وشبكات الصرف الزراعي ومحطات ضخ المياه، ودعم إكثار بذور القمح السوري، وتعزيز خدمات المكائن الزراعية والإرشاد الزراعي، استفاد منها (2.750) عائلة بواقع (16.500) فرد بشكل مباشر، و(540.000) فرد بشكل غير مباشر.

كما شمل المشروع دعم إكثار بذور القمح السوري من خلال توفير معدات غربلة متنقلة مزودة بمواد تعبئة وتعقيم، وتأهيل مستودع مركزي لتخزين البذور المحسنة، إلى جانب تأهيل ودعم ثلاث مراكز إرشاد زراعي وتزويدها بالآليات والكوادر الفنية، وتنفيذ جلسات تدريبية جماعية لتزويد المزارعين بالممارسات الزراعية الحديثة وتقنيات ترشيد استخدام المياه والإدارة المثلى للمحاصيل الزراعية. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المستمرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ بهدف تمكين الأسر الزراعية السورية، وتعزيز صمودها في وجه التحديات وصولًا إلى تحقيق الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي في المنطقة





