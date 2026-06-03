مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشاريع إنسانية طارئة في اليمن وغزة وسوريا وأفغانستان

ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من المشاريع الإنسانية تشمل عيادات طبية متنقلة وتوزيع مساعدات غذائية في اليمن وقطاع غزة وسوريا وأفغانستان، benefiting آلاف المستفيدين من النازحين والمتضررين. تشمل الأنشطة الطبية في محافظة حجة اليمنية خدمات في عيادات الأمراض الوبائية والطوارئ والباطنية والصحة الإنجابية والتثقيف الصحي، بينما شملت المساعدات الغذائية توزيع سلات غذائية ووجبات ساخنة لدعم الأمن الغذائي في مناطق الأزمة.

في إطار جهوده الإنسانية المستمرة، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مجموعة من المشاريع الإغاثية في مناطق متعددة تشمل اليمن و غزة و سوريا و أفغانستان . وشملت هذه المشاريع تقديم خدمات طبية متنقلة وتوزيع مساعدات غذائية عاجلة لن thousands من المستفيدين.

في اليمن، ركزت activities على مديريتي حيران وعبس في محافظة حجة، حيث تم تشغيل عيادة طبية متنقلة في عزلة الدير بمديرية حيران خلال الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2026م. استفاد من هذه العيادة 294 مستفيدًا، حيث بلغ عدد مراجعي عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 165 مريضًا، وعيادة الطوارئ 40 حالة، وعيادة الباطنية 69 مريضًا، وعيادة الصحة الإنجابية 5 حالات، وعيادة التوعية والتثقيف 15 شخصًا.

كما قدم قسم الخدمات التمريضية خدماته لـ60 فردًا، وصُرفت الأدوية لـ274 شخصًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات. وفي مديرية عبس، استفاد 227 شخصًا من خدمات العيادات المتنقلة، حيث بلغ عدد مراجعي عيادة الطوارئ 23 حالة، وعيادة الباطنية 59، وعيادة مكافحة الأمراض 115. كما راجع 55 مريضًا قسم الخدمات التمريضية، وصُرفت الأدوية لـ197 مريضًا، وراجعت عيادة الجراحة والتضميد 5 حالات، إلى جانب نشاطات للتخلص من النفايات.

من ناحية أخرى، وزع المركز 752 سلة غذائية في مدارس الإيواء بمدينة خان يونس في قطاع غزة، استفاد منها 4,512 فردًا من النازحين، كما وزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في القطاع، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني. في سوريا، وزع المركز 700 سلة غذائية للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور، بينما في أفغانستان، وزع 542 سلة غذائية في مدينة ترينكوت بولاية أرزجان، استفاد منها 3,252 فردًا.

عبّر المستفيدون عن امتنانهم للمملكة العربية السعودية على هذه المساعدات التي تساهم في تخفيف معاناتهم وملامسة احتياجاتهم في الظروف الصعبة. تأتي هذه Interventions في إطار المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة لدعم الشعب الفلسطيني والسوري والأفغاني وتخفيف معاناتهم





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات طبية مساعدات غذائية اليمن غزة سوريا أفغانستان عيادات متنقلة الحملة الشعبية السعودية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pakistan Enters Lead Role in Iran Sanctions Tensions Amid Israeli ConcernsPakistan has shifted its focus from regional conflict in Kashmir to becoming a major player in the growing tensions between Iran and the United States. Pakistan is seen as a surprise mediator, benefiting from its complex relations with Iran, the United States, and Israel.

Read more »