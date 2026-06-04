مركز أوروبي يصرح بتفاقم الأوضاع الصحية في القارة الأوروبية

تعكس توقعات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها صورة مقلقة للوضع الصحي في القارة، خصوصاً بعد أن كشفت أحدث تقارير المركز الأوروبي عن تسجيل أعلى معدلات للأمراض المنقولة جنسياً منذ أكثر من عقد.

كشفت أحدث تقارير المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن تسجيل أعلى معدلات للأمراض المنقولة جنسياً منذ أكثر من عقد، مع ارتفاع ملحوظ في حالات السيلان والزهري، إلى جانب استمرار تحديات مكافحة فايروس نقص المناعة البشرية والسل.

ويحذر المركز الأوروبي من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى تفويت فرصة تاريخية للقضاء على هذه الأمراض بحلول نهاية العقد الحالي، داعياً الحكومات الأوروبية إلى زيادة الاستثمارات في برامج الوقاية والفحص المبكر والعلاج، وتعزيز أنظمة الرصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية المتصاعدة





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