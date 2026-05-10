مركز الأرصاد يوقع هطول أمطار رعدية بزخات من البرد على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة حائل. كما يستمر تأثير الرياح النشطة التي تثير الأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض ونجران. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة. بينما ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب. وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى أكثر من مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، مع حالة للبحر متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون مائجاً باتجاه خليج العقبة، وخفيفاً إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة ب زخات من البرد على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المن ورة وحائل، مع استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة، و ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر والخليج العربي إلى مترين.

