مركز عدالة يكشف عن تهديدات بالقتل وتعذيب نفسي للناشطين في أسطول الصمود

كشف مركز عدالة الحقوقي عن تعرض الناشطين تياغو دي أفيلا وسيف أبو كشك لتهديدات بالقتل وإساءة المعاملة في سجون إسرائيلية بعد مشاركتهما في أسطول الصمود العالمي.

أصدر مركز عدالة الحقوقي في إسرائيل بياناً مفصلاً يلقي الضوء على الظروف القاسية التي يواجهها الناشطان البرازيلي تياغو دي أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، واللذان يحتجزان في سجون إسرائيل ية بعد مشاركتهما في أسطول الصمود العالمي.

أكد المركز أن الناشطين يتعرضان لتهديدات بالقتل وإساءة المعاملة والتعذيب النفسي، بالإضافة إلى ظروف احتجاز قاسية تتضمن العزل التام والبرودة الشديدة والإضاءة المستمرة على مدار الساعة. وتأتي هذه التفاصيل بعد زيارة ميدانية قامت بها المحاميتان هديل أبو صالح ولبنى توما إلى سجن شيكما جنوبي إسرائيل، حيث يُحتجز الناشطان. وخلال الزيارة، أفاد دي أفيلا بأنه خضع لتحقيقات مطولة استمرت حتى ثماني ساعات في كل مرة، وخلالها تلقى تهديدات صريحة بالقتل أو قضاء مئة عام في السجن.

كما وصف الناشطان الزنزانة التي يحتجزان فيها بأنها شديدة البرودة، مع إضاءة قوية ومستمرة تهدف إلى حرمانهما من النوم وإحداث اضطراب في الحواس. ويُفرض عليهما تعصيب الأعين في كل مرة يُنقلان فيها خارج الزنزانة، حتى أثناء الفحوصات الطبية. ويؤكد مركز عدالة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمعايير الدولية.

ويشير مركز عدالة إلى أن جزءاً كبيراً من التحقيق مع الناشطين ركز على أسطول الصمود العالمي، مما يؤكد أن الاعتقال يهدف إلى تجريم العمل الإنساني والتضامن مع المدنيين في قطاع غزة. ويؤكد المركز أن احتجاز الناشطين غير قانوني، حيث تم اختطافهما من المياه الدولية أثناء مشاركتهما في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة. وقد بدأ الناشطان إضراباً عن الطعام منذ ستة أيام، يقتصر على شرب الماء فقط، احتجاجاً على احتجازهما غير القانوني.

ويطالب مركز عدالة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن دي أفيلا وأبو كشك، ووضع حد لهذه الإجراءات غير القانونية التي تنتهك حقوقهما الأساسية. وقد مددت محكمة عسقلان الإسرائيلية احتجاز الناشطين ليومين إضافيين، في قرار يثير المزيد من القلق بشأن سلامتهما وحقوقهما. وتأتي هذه الأحداث في أعقاب عدوان إسرائيلي غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي قوارب تقل ناشطين ضمن أسطول الصمود، واحتجز 21 قارباً وعلى متنها حوالي 175 ناشطاً.

ويذكر أن هذه المبادرة ليست الأولى لأسطول الصمود العالمي، حيث سبق وأن أطلق الأسطول مبادرة مماثلة في سبتمبر 2025، والتي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن واعتقال مئات الناشطين الدوليين. وتأتي هذه الأحداث في سياق الحصار المستمر الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2007، والذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.

وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون يعيشون في غزة أصبحوا بلا مأوى نتيجة للدمار الذي خلفته حرب الإبادة التي استمرت لعامين بدءاً من أكتوبر 2023. ويؤكد مركز عدالة أن استهداف الناشطين الذين يسعون لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة القمع الإسرائيلية، ويجب على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الإنسان.

ويدعو المركز إلى تحقيق مستقل في الظروف التي يحتجز فيها الناشطان، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما يشدد على ضرورة رفع الحصار عن غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين





