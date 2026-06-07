مركز عدالة يطالب بتحقيق في اغتصاب صحفية ألمانية داخل سجون الاحتلال

كشف مركز عدالة عن شهادة مروعة لصحفية ألمانية شاركت في أسطول الصمود، تؤكد تعرضها للاغتصاب والتعذيب الجنسي في سجن غفعون، وسط تحذيرات من تحول هذه الانتهاكات إلى نمط منهجي ضد المعتقلين.

طالب مركز عدالة الحقوقي في إسرائيل السلطات المختصة بفتح تحقيق جنائي فوري وشامل في شهادة مروعة أدلت بها صحفية ألمانية تدعى آنا ليدتكه، كانت قد شاركت في أسطول الصمود العالمي لعام 2025.

وأوضح المركز في بيان رسمي أنه وجه شكوى قانونية إلى كل من المستشارة القضائية للحكومة، والمستشار القضائي لمصلحة السجون، ووحدة التحقيق مع السجانين، بالإضافة إلى إدارة سجن غفعون بمدينة الرملة. وتتضمن الشهادة التي أدلت بها الناشطة الأوروبية تفاصيل صادمة حول تعرضها لاعتداءات جنسية واغتصاب وإذلال وعنف جسدي مفرط أثناء فترة احتجازها في سجن غفعون.

وأفادت الصحفية بأن سجانات أجبرنها على خلع ملابسها بالقوة، وعندما رفضت ذلك في البداية، قامت السجانات بشد ملابسها بعنف حتى تجردت منها تماما، ثم أجبرتها إحداهن على الركوع وقامت بإدخال إصبعها في مهبلها وفتحة شرجها، في حين كان هناك سجانون رجال يراقبون المشهد ويطلقون ضحكات ساخرة، مما يبرز حجم الإذلال والانتهاك الذي تعرضت له. وتعود خلفية هذه الأحداث إلى أكتوبر من العام الماضي، حين قامت قوات البحرية الإسرائيلية باعتراض عشرات السفن في المياه الدولية بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لكسر الحصار غير القانوني.

وكان على متن هذه السفن أكثر من 500 ناشط وناشطة من مختلف الموانئ الأوروبية والإفريقية. وبحسب شهادة الصحفية آنا ليدتكه، فإن المعاناة بدأت منذ لحظة النقل من الميناء إلى سجن كتسيعوت في النقب، حيث تعرضت هي ومشاركون آخرون لعنف جسدي ولفظي شديد من قبل قوات الأمن وموظفي مصلحة السجون.

وشملت هذه الانتهاكات تقييد الحركة لفترات طويلة باستخدام الأصفاد البلاستيكية، وتعصيب العينين، والصراخ المستمر، والتهديد المباشر بالاغتصاب قبل أن يتم نقلها إلى سجن غفعون حيث وقعت الجريمة الجنسية الأكثر خطورة، وهو ما اعتبره مركز عدالة جرائم اغتصاب وعنف جنسي تستوجب تقديم جميع المتورطين فيها إلى العدالة دون تأخير. ولم تكن حالة الصحفية الألمانية واقعة معزولة، فقد كشف مركز عدالة أن ناشطات أخريات شاركن في الأسطول ذاته تواصلن مع ليدتكه بعد نشر شهادتها، وأكدن تعرضهن لاعتداءات مشابهة، بعضها وصل إلى حد الاعتداءات الجنسية.

وأشار المركز إلى أن هذه الإفادات تثير مخاوف جدية من أن العنف الجنسي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد المحتجزات قد أصبح نمطا متكررا ومنهجا متبعا لا يخضع لأي تحقيق أو محاسبة. ويتماشى هذا مع تقارير منظمة بتسيلم الحقوقية لعام 2024، التي أكدت أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يتعرضون بشكل منهجي لعنف واعتداءات جنسية، وحرمان من النوم، ورفض تقديم الرعاية الطبية الأساسية، مما يحول السجون إلى مراكز للتعذيب الممنهج.

وفي سياق أوسع، تأتي هذه الانتهاكات في ظل حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي استمرت لعامين وأسفرت عن مقتل نحو 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، مع تدمير 90 بالمئة من البنى التحتية. ورغم إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، إلا أن القصف اليومي مستمر، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا الجدد.

كما تواصل السلطات الإسرائيلية فرض حصار خانق يمنع دخول المواد الغذائية والأدوية، مما جعل 2.4 مليون فلسطيني يعيشون أوضاعا كارثية. وتجذر هذه الممارسات في تاريخ طويل من الاحتلال بدأ عام 1948، حين أقيمت الدولة على أنقاض مدن فلسطينية شهدت مجازر وتهجيراً لنحو 750 ألف فلسطيني، في ظل رفض مستمر للانسحاب أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفق القرارات الدولية





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