مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مخيم نبض السعودية لجراحات القلب المفتوح في حضرموت

تدشين مخيم طبي تطوعي بمدينة المكلا لتقديم 120 عملية جراحية دقيقة في القلب والقسطرة، بتمويل وإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

في مشهد إنساني مهيب يعكس أسمى معاني التضامن العربي والأخوة الصادقة، وتجسيداً للدور الريادي والمستمر الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم واستقرار اليمن ، شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت حدثاً طبياً استثنائياً تمثل في تدشين وكيل محافظة حضرموت ، حسن سالم الجيلاني، للمخيم الطبي التطوعي المتخصص في جراحة القلب المفتوح والقسطرة العلاجية.

يأتي هذا المشروع الحيوي تحت مظلة برنامج نبض السعودية التطوعي، وهو أحد المبادرات النوعية التي يمولها ويشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي بات يُعرف عالمياً بكونه منارة للعطاء وملاذاً للمنكوبين في مختلف بقاع الأرض. إن هذا التدشين لا يمثل مجرد انطلاق لمخيم طبي مؤقت، بل هو رسالة حب ومساندة من الشعب السعودي إلى أشقائهم في اليمن، وتأكيد على أن الروابط التي تجمع البلدين تتجاوز الحدود لتصل إلى تخفيف آلام المرضى ورسم البسمة على وجوه العائلات التي عانت طويلاً من نقص الخدمات الصحية المتخصصة.

وعلى الصعيد الفني والتقني، يتولى تنفيذ هذا المخيم مؤسسة أمراض القلب الخيرية، بالتعاون مع فريق طبي زائر يضم نخبة من أمهر الاستشاريين والأخصائيين في جراحة القلب والقسطرة، والذين قدموا خبراتهم العلمية والعملية لخدمة المرضى في حضرموت. ويهدف المخيم إلى إجراء نحو 120 عملية جراحية دقيقة ومعقدة، تتنوع ما بين جراحات القلب المفتوح للبالغين، وعمليات القسطرة العلاجية، وتركيب الدعامات الشريانية، وهي عمليات تتطلب دقة متناهية وتجهيزات طبية متطورة قد لا تتوفر بشكل دائم في المرافق المحلية.

إن استهداف هذه الشريحة من المرضى يعكس دراسة دقيقة للاحتياجات الصحية في المحافظة، حيث يواجه الكثير من المرضى صعوبات بالغة في السفر للخارج أو الانتقال إلى مدن أخرى لإجراء هذه الجراحات المكلفة والحرجة، مما يجعل من هذا المخيم شريان حياة حقيقي يمنح مئات المرضى فرصة جديدة للعيش بصحة وعافية، ويقلل من قوائم الانتظار الطويلة التي كانت تثقل كاهل القطاع الصحي في المنطقة. وخلال مراسم الافتتاح، التي حضرها عدد من المسؤولين وعلى رأسهم مشرف الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان بحضرموت عبد العزيز باوزير، ألقى الوكيل الجيلاني كلمة مؤثرة أعرب فيها عن عميق شكره وامتنانه للسلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة سالم أحمد الخنبشي، مشيداً بالتنسيق العالي الذي أدى إلى إنجاح هذا المشروع.

وأكد الجيلاني أن هذه المشاريع النوعية تمثل نقلة qualitatively في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد تحول إلى علامة فارقة في العمل الإنساني الدولي، حيث لا يكتفي بتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، بل يمتد عمله ليشمل بناء القدرات وتوفير الخدمات الطبية التخصصية التي تلامس صميم حياة الإنسان. وأضاف أن هذه اللفتة الكريمة من المملكة العربية السعودية تعزز من صمود المجتمع اليمني وتؤكد على وحدة المصير والهدف في مواجهة التحديات الصحية والاجتماعية التي فرضتها الظروف الراهنة.

وفي ختام هذا الحدث، يبرز برنامج نبض السعودية كواحد من أضخم وأشمل البرامج التطوعية التي تبناها مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث لا تقتصر أهدافه على إجراء العمليات الجراحية فحسب، بل تمتد لتشمل تقديم رعاية طبية متكاملة تشمل التشخيص الدقيق والمتابعة ما بعد الجراحة باستخدام أحدث التقنيات العالمية. إن هذا النهج الشمولي في الاستجابة الإنسانية يهدف إلى تعزيز منظومة الصحة العامة في اليمن وترك أثر مستدام يتجاوز فترة المخيم.

إن تضافر الجهود بين الكوادر الطبية السعودية والجهات المحلية في حضرموت يعطي نموذجاً يحتذى به في العمل التطوعي العابر للحدود، حيث تلتقي الخبرة العلمية بالرغبة الصادقة في العطاء، مما يساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق تطلعات المرضى في الحصول على حقهم الأساسي في العلاج والرعاية الصحية الكريمة، ليبقى نبض السعودية خافقاً بالخير في كل شبر من أرض اليمن السعيد





