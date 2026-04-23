مركز يونس أمره يقيم احتفالية للأطفال النازحين في بيروت

نظم المركز الثقافي التركي 'يونس أمره' فعالية ترفيهية للأطفال النازحين في بيروت بمناسبة عيد الطفولة التركي، بهدف التخفيف من آثار الحرب وإدخال الفرح إلى قلوبهم.

نظم المركز الثقافي التركي 'يونس أمره' فعالية ترفيهية حاشدة للأطفال النازحين في العاصمة ال لبنان ية بيروت ، احتفاءً بـ'عيد السيادة الوطنية والطفولة' التركي الذي يصادف 23 أبريل من كل عام.

أقيم الحدث في المسرح الوطني اللبناني بمنطقة الحمرا، بحضور سفير تركيا في لبنان مراد لوتيم، ومدير المركز مصطفى أيدوغدو، ومشاركة ما يزيد عن 600 طفل من مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. تضمن الاحتفال عروضاً مسرحية مبهجة ومجموعة متنوعة من الفقرات الترفيهية، بما في ذلك ألعاب السحر والعروض الغنائية، بالإضافة إلى عرض فني للدبكة اللبنانية التقليدية قدمته فرقة 'النادي الثقافي شحيم'، مما أضفى أجواءً من البهجة والفرح على الحفل.

خلال الفعالية، قام السفير التركي ومدير المركز بتقديم دروع التكريم للمشاركين في العروض، كما وزعا الهدايا على الأطفال الحاضرين، في لفتة إنسانية تعبر عن التضامن معهم. وأكد المنظمون أن الهدف من هذه المبادرة هو التخفيف من وطأة الحرب على الأطفال النازحين، وإدخال السرور إلى قلوبهم، ومنحهم يوماً مليئاً بالأمل والتفاؤل. وفي تصريح خاص، أعرب السفير التركي عن تقديره لجهود مركز 'يونس أمره'، مشيداً بالوعي الذي أظهرته المؤسسات اللبنانية في التعامل مع تداعيات الأوضاع الراهنة.

وأشار إلى أن لبنان يواجه تحديات جمة نتيجة للعدوان والاحتلال الإسرائيلي، وهو ما ينعكس بشكل كبير على الأطفال الذين أجبروا على النزوح بعيداً عن ديارهم وأصدقائهم. وأضاف أن هناك ما يقرب من مليون شخص في لبنان يعيشون في حالة نزوح، مما يترك آثاراً نفسية عميقة، خاصة على الأطفال، مؤكداً أن هذه الصعوبات يمكن التغلب عليها من خلال الدعم الدولي، وخاصة من تركيا.

من جانبه، أوضح مدير مركز 'يونس أمره' أن الفعالية تهدف إلى غرس الأمل والفرح في نفوس الأطفال المتضررين من الحرب والنزوح. وأشار إلى أن 23 أبريل هو يوم أهداه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك لأطفال العالم، مؤكداً أن هذا العيد يحمل رسالة إنسانية عالمية تتجاوز الحدود والثقافات. وأضاف أيدوغدو: 'سعينا إلى نقل روح هذا العيد إلى لبنان، وإيصال رسالة للأطفال بأنهم ليسوا وحدهم، وأن ابتسامتهم هي أقوى تعبير عن السلام'.

وتابع: 'جئنا اليوم لنمنح الأطفال لحظات من السعادة، ونأمل أن تملأ ضحكاتهم هذا المكان، على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يمرون بها'. وعبر الأطفال النازحون عن سعادتهم بالفعالية، حيث قال الطفل علي رمال (6 سنوات) من الضاحية الجنوبية لبيروت، إنه سعيد جداً بالعروض المقدمة، وشكر السفير التركي على الهدايا، متمنياً استمرار مثل هذه الأنشطة. أما فاطمة عبدو (9 سنوات) من بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان، فأعربت عن سعادتها بحضورها عرض الدبكة مع أصدقائها.

وأشادت يارا الحجار، من فرقة الدبكة، بالأجواء الجميلة التي صاحبت العرض. وتأتي هذه الفعالية في ظل استمرار التوترات الإقليمية، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد في 17 أبريل، إلا أن إسرائيل تواصل خرقها بشكل يومي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودمار واسع. وقبل الهدنة، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان في 2 مارس، خلّف 2483 قتيلاً و7707 جرحى، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وبعضها منذ الحرب التي اندلعت بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، كما توغلت في العدوان الحالي مسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية. وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية إيرانية عن تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لهدف معاد في طهران، مما يعكس حالة التوتر الإقليمي المتصاعدة





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان تركيا أطفال نازحون عيد الطفولة مركز يونس أمره بيروت دعم إنساني

United States Latest News, United States Headlines