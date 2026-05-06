مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده الإنسانية في غزة واليمن والسودان

في إطار جهوده الإنسانية المستمرة، قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتوزيع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة في غزة، و170 سلة غذائية في اليمن، و800 سلة غذائية في السودان، بالإضافة إلى إعادة تأهيل سوق في حضرموت. هذه الجهود تأتي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مناطق الأزمات.

في 6 مايو 2026، قام المطبخ المركزي التابع ل مركز الملك سلمان للإغاثة بتوزيع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة ، مما استفاد منه 25 ألف فرد، وذلك في إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

هذه الجهود تأتي استكمالًا للالتزام المستمر للمملكة العربية السعودية في تخفيف المعاناة الإنسانية للأسر المتضررة من الأزمة في غزة. بالإضافة إلى ذلك، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 170 سلة غذائية في مديرية زنجبار بمحافظة أبين باليمن، كجزء من المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية الطارئة، والذي يهدف إلى مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن. كما تم إعادة تأهيل مبنى السوق المركزي للأسماك والخضار والفواكه بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، ضمن مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي.

وشمل هذا المشروع تجديد واجهات السوق، وتأهيل 22 منفذًا لبيع الأسماك و17 منفذًا لبيع الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى تحسين شبكة المياه والصرف الصحي وتحديث أعمال الكهرباء، بهدف دعم الصيادين والمزارعين المحليين. وفي إطار المساعدات الإنسانية، وزع المركز 800 سلة غذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم بالسودان، مما استفاد منه 5,364 فردًا من ذوي الإعاقة. كما تم توزيع 1,300 كرتون تمر على الأسر النازحة بمحليتي الكرمك وباو بولاية النيل الأزرق، مما استفاد منه 6,977 فردًا.

وفي ختام جهوده، قام المركز بتوزيع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة أخرى على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة، مما دعم 25 ألف فرد، وذلك في إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني. تستمر هذه المساعدات كاستمرار للدور الإنساني للمملكة في مساعدة الشعوب المتضررة في مختلف أنحاء العالم





