مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يرصد أكثر من 4 آلاف مخالفة خلال مايو 2026

أكثر من 4 آلاف مخالفة تم رصدها فيmai Ventures البنية التحتية بالرياض، أبرزها عدم الالتزام بلوحات المشاريع والنظافة العامة، وذلك خلال 31 ألف جولة رقابية واستقبال 19 ألف بلاغ.

رصد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أكثر من 4 آلاف مخالفة خلال شهر مايو 2026م، أبرزها عدم الالتزام بمتطلبات لوحة المشروع، وعدم المحافظة على النظافة العامة في مواقع العمل، وتخزين المواد والمعدات خارج نطاق العمل المرخص، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالشعارات التعريفية على الحواجز المؤقتة والإنارة التحذيرية في مواقع التنفيذ.

جاء ذلك خلال أكثر من 31 ألف جولة رقابية نفذها المركز على مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة، ضمن جهوده لتعزيز الامتثال ورفع جودة التنفيذ وتحسين مستويات السلامة. كما استقبل المركز خلال الفترة نفسها أكثر من 19 ألف بلاغ مرتبط بأعمال مشاريع البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات الميدانية ورفع كفاءة المشاريع.

تأتي هذه الجهود ضمن منظومة رقابية متكاملة يقودها مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض؛ بهدف تعزيز مستويات الجودة والسلامة في المشاريع؛ بما يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في منطقة الرياض





AlwatanSA / 🏆 22. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مخالفات البنية التحتية الرياض مركز مشاريع البنية التحتية جولات رقابية السلامة الجودة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

في ظهوره المونديالي الأول.. هل تُحبط الإصابات طموح «النشامى»؟يسجل المنتخب الأردني لكرة القدم ظهوره الأول في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها...

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 2 يونيو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 2 يونيو 2026 | Anadolu

Read more »

بعد غياب 4 عقود.. «الأسترالي» يعيد هيبة العراق في مونديال 2026يتطلع المنتخب العراقي إلى الظهور بشكل مشرف في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم التي...

Read more »

صورة تحرم هداف إيران من المونديال.. وتأشيرات الدخول انتظاراستبعد مدرب منتخب إيران، النجم الهداف «سردار أزمون» من قائمته المشاركة في مونديال 2026،...

Read more »

تعديلات على قوانين كرة القدم تدخل حيِّز التنفيذ في كأس العالم 2026أجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلات على قوانين اللعبة، ستطبق بدءاً من موسم 2026- 2027.

Read more »

من بين 10 منتخبات.. كم منتخباً عربياً يبحث عن فوزه اﻷول في تاريخ كأس العالم؟تطمح 10 منتخبات مشاركة في مونديال 2026 لتحقيق انتصارها اﻷول في تاريخ كأس العالم ومن بين...

Read more »