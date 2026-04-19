مركبة برسيفيرنس تكتشف تركيزات غير عادية من النيكل في صخور المريخ القديمة

كشفت مركبة ناسا الفضائية «برسيفيرنس» عن وجود تركيزات مرتفعة بشكل لافت من معدن النيكل في عينات صخرية تم جمعها من منطقة «نيريتفا فاليس» على سطح المريخ، والتي يعتقد أنها تشكلت في وجود مياه سائلة قبل مليارات السنين. هذا الاكتشاف يضيف بعداً جديداً لفهم تاريخ الكوكب الأحمر ويثير تساؤلات حول مصادر هذا المعدن وارتباطه المحتمل بالظروف البيئية القديمة.

في اكتشاف يفتح آفاقاً جديدة لفهمنا للكوكب الأحمر، سجلت مركبة « برسيفيرنس » التابعة لوكالة ناسا ملاحظة مثيرة للاهتمام ضمن امتداد جيولوجي في منطقة «نيريتفا فاليس»، وهي منطقة تقع في قلب فوهة «جيزيرو». هذه المنطقة، التي يعتقد أنها كانت تضم بحيرة مياه في الماضي السحيق قبل مليارات السنين، كشفت عن وجود تركيزات مرتفعة بشكل لافت من معدن ال نيكل في عدد من العينات الصخرية القديمة التي قامت المركبة بدراستها.

هذا الاكتشاف، الذي جاء بعد تحليل دقيق لما يقرب من 126 صخرة، لم يقدم إجابة نهائية لأي من ألغاز المريخ، ولكنه بالتأكيد أضاف طبقة جديدة ومعقدة إلى السؤال الأبدي حول تاريخ الكوكب الأحمر وما إذا كان قد سار في مسار مماثل للأرض في جوانب معينة. بلغت نسبة النيكل في 32 عينة من أصل 126 عينة تمت دراستها ما يصل إلى 1.1%، وهي نسبة تعتبر غير مألوفة وغير معتادة في جيولوجيا المريخ المتعارف عليها. الأدوات العلمية المتطورة التي تحملها مركبة «برسيفيرنس»، والتي تشمل تقنيات متقدمة مثل الليزر والتحليل بالأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء، نجحت في رسم صورة تفصيلية لهذه البيئة القديمة، مظهرة تقاطعاً لافتاً بين المعادن المختلفة والمركبات الكربونية في تكوينات جيولوجية تثير فضول الباحثين وعلمائهم. وبحسب ما صرح به الدكتور هنري مانيلسكي، الباحث في علوم الكواكب من جامعة بوردو، فإن وجود النيكل بهذه الكثافة على السطح يطرح تساؤلات جوهرية حول المسارات التي سلكتها هذه الصخور أثناء تشكلها وتطورها. هذا العنصر، الذي نعرف أنه غالباً ما يتركز في نوى الكواكب خلال المراحل الأولى من تكوينها، يثير الدهشة بوجوده بهذا التركيز في طبقات خارجية. ما لفت انتباه العلماء بشكل خاص هو وجود تشابه بين بعض هذه التكوينات المعدنية في المريخ ونظائرها الموجودة على كوكب الأرض. على الأرض، غالباً ما ترتبط هذه الأنواع من التكوينات ببيئات تتميز بفقرها بالأكسجين، وفي بعض الحالات، قد تحمل هذه البيئات بصمات أو مؤشرات محتملة لنشاط ميكروبي قديم. ومع ذلك، يؤكد العلماء بشدة أن هذا التشابه لا يعني بأي حال من الأحوال وجود حياة على المريخ بشكل مباشر أو قاطع. يبقى التفسير العلمي لهذا الاكتشاف مفتوحاً لعدة احتمالات؛ فالمصادر المحتملة لهذا النيكل قد تكون متنوعة، وتشمل نشاطاً بركانياً قوياً في الماضي، أو ربما نتيجة لاصطدام نيزكي غني بمعدن النيكل. هذا التنوع في المصادر المحتملة يجعل العلاقة المعقدة بين الكيمياء العضوية الموجودة في بعض العينات والمعادن المكتشفة في هذا الموقع المحدد مسألة تتطلب المزيد من البحث والتدقيق. في نهاية المطاف، لا يقدّم هذا الاكتشاف دليلاً قاطعاً على وجود حياة في الماضي أو الحاضر على المريخ، ولكنه بالتأكيد يعيد ترتيب الأسئلة التي يطرحها العلماء حول طبيعة بيئة المريخ القديمة، وكيفية قدرة هذه البيئة على الاحتفاظ بآثار وآليات تشكل وتطور أكثر تعقيداً مما نراه ظاهرياً على سطحه اليوم





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المريخ ناسا برسيفيرنس اكتشاف علمي نيكل

United States Latest News, United States Headlines