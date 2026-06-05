مرشح اليمين المتطرف يخطب خلف زجاج واقٍ في كولومبيا

حسناً، مرشح اليمين المتطرف يخطب خلف زجاج واقٍ منذ عقود لم تسقط كولومبيا من مراكز الصدارة في قائمة البلدان الأكثر عنفاً في العالم.

حسناً، مرشح اليمين المتطرف يخطب خلف زجاج واقٍ منذ عقود لم تسقط كولومبيا من مراكز الصدارة في قائمة البلدان الأكثر عنف اً في العالم: أولاً، بسبب الحركات الثورية المسلحة التي كانت تسيطر على مناطق شاسعة من البلاد وتفرض فيها سلطتها، متحدّية الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية التي كانت في مواجهة دائمة معها، وثانياً، بسبب الاغتيالات وأعمال ال عنف والخطف والتهديد والابتزاز التي كانت تمارسها المجموعات المسلحة التابعة لعصابات إنتاج المخدرات وتهريبها.

في عام 2016، وبعد سنوات من المفاوضات العسيرة التي رعتها النرويج وكوبا، توصلت الحكومة الكولومبية والحركات الثورية المسلّحة إلى اتفاق نهائي يضع حداً لما يزيد على 50 سنة من النزاع، ويؤسس لبناء السلم المستقر والدائم. وكان لقرار الحركات الثورية تفكيك بناها العسكرية وحلّ المجموعات المسلحة التابعة لها أثر واضح في انحسار موجة العنف وتراجعها، وبالأخص، في المناطق الريفية النائية.

لكن الدولة لم تتمكن من ملء الفراغ الذي تركته تلك المجموعات، ولم تستطع استيعاب السواد الأعظم من أفرادها الذين نظموا تشكيلات مسلحة جديدة انصرفت إلى أنماط مختلفة من العنف لتحقيق مكاسب مالية غير شرعية، من بينها العنف الموجه ضد القيادات السياسية والنقابية والأمنية، والذي ينشط عادة إبان الحملات الانتخابية، كما تبيّن خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي أُجريت دورتها الأولى الأحد الماضي. إذ اغتيل أحد المرشحين في بدايتها، وتعرّض آخرون لمحاولات قتل وأعمال تهديد وخطف، في حين كان المرشحون البارزون - الذين تعرضوا لتهديدات بالقتل - يتنقلون تحت حراسة مشددة.

أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها الدوري، الذي صدر مطالع الشهر الماضي، بأن التداعيات الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة في كولومبيا قد بلغت أرفع مستوياتها خلال السنوات العشر الماضية. وأن المعارك الكبرى انتقلت من الأرياف النائية إلى المناطق المأهولة في المدن الكبرى، بالتزامن مع استخدام تقنيات حديثة مثل المسيّرات، وازدياد أعمال العنف والقتل، والاختطاف، والتهديدات والاعتداءات الجنسية التي أصبحت سمات عادية في حياة المواطنين اليومية.

وحقاً، شهدت على ذلك أجواء العنف التي تعصف حالياً بكولومبيا، ثانية كبرى دول أميركا الجنوبية من حيث عدد السكان بعد البرازيل. ذلك أن المرشح اليساري للرئاسة إيفان سيبيدا، الذي حلّ ثانياً في الدورة الأولى من الانتخابات، كان يخاطب أنصاره في المهرجانات الانتخابية محاطاً بعشرات الحراس المدججين بالسلاح والسترات الواقية من الرصاص، ولا يفارقونه لحظة واحدة خلال تنقلاته.

أما مرشح اليمين المتطرف آبيلاردو دي لا إسبريلّا، الذي شكّل ظفره بالمركز الأول في الدورة الأولى المفاجأة الكبرى في هذه الانتخابات، فكان يخطب أمام مناصريه دائماً من وراء زجاج مصفّح





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