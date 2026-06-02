مرسوم روسي يشدد شروط منح الجنسية مع استثناء للأوكرانيين وتمديد سحبه حتى 2028

أصدر الرئيس الروسي مرسوما يعدل شروط منح الجنسية للأجانب، ويشترط وثيقة سجل جنائي حديثة، مع استثناء المواطنين الأوكرانيين وعديمي الجنسية القادمين من أوكرانيا حتى 2028. كما وسّع قانون جديد أسباب سحب الجنسية المكتسبة، في إطار تشديد عام للإجراءات الهجرة والأمنية.

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا جديدا يعدل لائحة النظر في قضايا منح الجنسية الروسية للمواطنين الأجانب. ينص المرسوم على ضرورة تقديم متقدمي الطلبات من الأجانب وعديمي الجنسية وثيقة رسمية تثبت خلو سجلاتهم الجنائية من أي أحكام أو تتضمن تفاصيل الجرائم التي صدرت بشأنها أحكام إدانة.

يجب أن تكون هذه الوثيقة صادرة عن السلطات المختصة في دولة مقدم الطلب وفقا لقوانينها المحلية، وألا يمر على إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية الروسية. يأتي هذا الإجراء ضمن سياق تشديد الإجراءات القانونية المنظمة للهجرة والإقامة، بالتزامن مع إقرار مجلس الدوما الروسي في مايو الماضي بالقراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى منع منح الجنسية أو حق الإقامة للأجانب الذين لديهم سجلات جنائية غير مغطاة أو غير منتهية، بغض النظر عن جسامة الجريمة المرتكبة.

في مقابل هذا التشديد العام، منح المرسوم الرئاسي استثناء محددا للمواطنين الأوكرانيين وعديمي الجنسية المقيمين سابقا في أوكرانيا والذين توجهوا إلى الأراضي الروسية، بما في ذلك الذين عبروا دولا ثالثة. ينص النص الخاص على إعفاء هذه الفئة من شرط تقديم وثيقة السجل الجنائي عند التقدم بطلب الجنسية، على أن يظل هذا الإعفاء ساريا حتى الأول من يناير 2028.

تزامنا مع هذه التطورات، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن تجريد ثمانية مواطنين من آسيا الوسطى من الجنسية الروسية بسبب تبنيهم أفكارا متطرفة وتورطهم في قضايا جنائية. كما وقع الرئيس بوتين قانونا يوسع قائمة الأسباب التي يمكن بموجبها سحب الجنسية الروسية المكتسبة، ونشرت الوثيقة على الموقع الرسمي. وتشير تقارير إلى أن آلاف الأشخاص الذين يسعون لتجنب التجنيد الإجباري في القوات الأوكرانية ولا يزالون في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف، يأملون في الحصول على الجنسية الروسية لاحقا





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