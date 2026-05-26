مرسوم بإنشاء مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية في البحرين

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً يقضي بإنشاء مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، يرأسه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويخضع له جميع الأوقاف السنية والجعفرية.

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً يقضي بإنشاء مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، يرأسه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويخضع له جميع الأوقاف السنية والجعفرية.

وتعدّ إدارة الأوقاف من أهم الملفات في الحياة الدينية والاجتماعية في الخليج بشكل عام وفي البحرين بشكل خاص، حيث كانت الأوقاف الجعفرية من الملفات الشائكة والمناقشات السياسية. ويبلغ إيرادات الأوقاف الجعفرية سنوياً أكثر من تسعة ملايين دينار بحريني، أو حوالي 24 مليون دولار أمريكي. ويشير بعض أصحاب الرأي المعارض إلى أن المرسوم الملكي يهدف إلى ضرب استقلالية العمل الوقفي، ومصادرة علنية للخصوصية المذهبية، وضربة قاضية لاستقلال المؤسسات الدينية في البحرين.

ومن جانب آخر، يرى مؤيدون أن المرسوم الملكي يهدف إلى جمع المذاهب في مؤسسة واحدة تحت راية الوطن، وتعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس طائفي، وتعزيز الوحدة الوطنية وتوسيع الأفق الوطني بعيداً عن البُعد المذهبي الضيق





BBCArabic / 🏆 14. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بحرين، مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، الأوقاف السنية

United States Latest News, United States Headlines