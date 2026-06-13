مراجعة 22 دراسة: الدهون المتحولة الطبيعية في الألبان لا تزيد خطر أمراض القلب

أظهرت مراجعة شملت 22 دراسة أن الدهون المتحولة الطبيعية الموجودة في منتجات الألبان لا ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكري من النوع الثاني، على عكس الدهون المتحولة الصناعية.

كشفت مراجعة علمية حديثة شملت 22 دراسة منفصلة أن الدهون المتحولة الطبيعية الموجودة في منتجات ال ألبان مثل الحليب والجبن والزبدة والزبادي لا ترتبط بزيادة خطر الإصابة ب أمراض القلب والأوعية الدموية أو ال سكري من النوع الثاني، وذلك على عكس الدهون المتحولة الصناعية التي تُنتج أثناء عمليات التصنيع الغذائي.

ونُشرت هذه المراجعة في مجلة Nutrition Research، حيث قام الباحثون بتحليل بيانات من 10 تجارب غذائية خاضعة للرقابة و12 دراسة رصدية طويلة الأمد، شملت آلاف المشاركين الذين تمت متابعتهم لعقود. وتختلف الدهون المتحولة الطبيعية عن الصناعية في تركيبها الكيميائي وموقع الروابط داخل الأحماض الدهنية، مما يؤدي إلى تأثيرات صحية متباينة. وأكدت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستويات الكوليسترول أو مؤشرات الدهون في الدم بين من تناولوا منتجات ألبان غنية بالدهون المتحولة الطبيعية ومن تناولوا المنتجات التقليدية.

كما لم تجد الدراسات الرصدية أي ارتباط بين ارتفاع مستويات هذه الدهون الطبيعية في الدم وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو الوفاة القلبية أو السكري من النوع الثاني. وتأتي هذه النتائج لتؤكد أن ليس كل الدهون المتحولة متشابهة من الناحية الصحية، كما صرح البروفيسور إيان جيفنز، أستاذ التغذية في جامعة ريدينغ البريطانية وأحد معدي الدراسة، مشيراً إلى أن الدهون الطبيعية تختلف عن الصناعية.

وقد راجع الباحثون دراسات تجريبية تناول فيها متطوعون منتجات ألبان تحتوي على مستويات مرتفعة طبيعياً من الدهون المتحولة، بمتوسط استهلاك تراوح بين 1.3 و13.2 غراماً يومياً. وأظهرت النتائج عدم وجود تغييرات ملحوظة في عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الكوليسترول الضار أو الدهون الثلاثية مقارنة باستهلاك منتجات الألبان التقليدية. أما الدراسات الرصدية طويلة الأمد، التي تجاوزت في بعض الحالات 20 عاماً من المتابعة، فقد قيمت مستويات الدهون المتحولة المشتقة من الألبان في الدم وعلاقتها بالحالة الصحية للمشاركين.

وأظهرت التحليلات عدم وجود ارتباط بين ارتفاع هذه المستويات وزيادة مخاطر الوفاة القلبية أو السكتة الدماغية أو حتى السكري. وتشير هذه النتائج إلى أن الدهون المتحولة الطبيعية قد لا تشكل خطراً صحياً كما كان يعتقد سابقاً، مما قد يدعم إعادة النظر في سياسات وضع الملصقات الغذائية مستقبلاً، بحيث يتم التمييز بين الدهون المتحولة الصناعية والطبيعية بدلاً من جمعهما تحت تصنيف واحد.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية، شدد خبراء التغذية على أهمية التركيز على النمط الغذائي الكامل وليس على عنصر غذائي منفرد، مع الاستمرار في الحد من الدهون المتحولة الصناعية التي توجد في الأطعمة المصنعة مثل المخبوزات والوجبات السريعة والمقليات. وأكد الباحثون أن منتجات الألبان تحتوي على مزيج معقد من العناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم والدهون المشبعة، مما يجعل تأثيرها الصحي لا يعتمد على محتوى الدهون المتحولة وحده.

كما دعوا إلى إجراء مزيد من الدراسات لفهم تأثير هذه الدهون الطبيعية على التمثيل الغذائي وصحة القلب على المدى الطويل. ويوصي الخبراء بتناول منتجات الألبان باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، مع تجنب الدهون المتحولة الصناعية قدر الإمكان. وختاما، تؤكد هذه المراجعة على أهمية التمييز بين أنواع الدهون المتحولة في الدراسات العلمية والسياسات الغذائية، حيث أن الدهون الطبيعية المشتقة من الألبان قد لا تحمل المخاطر نفسها التي تحملها الدهون المصنعة





Akhbaar24 / 🏆 4. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دهون متحولة ألبان أمراض القلب سكتة دماغية سكري

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

22 دولة تتهم الحرس الثوري بمؤامرات اغتيال عابرة للحدوداتهمت 22 دولة، اليوم (الخميس)، أجهزة استخبارات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له، المسؤول عن العمليات الخارجية، بالانخراط في «مؤامرات قاتلة وأعمال خبيثة» ضد معارضين إيرانيين وصحفيين ومجتمعات ومصالح يهودية وإسرائيلية.

Read more »

من بينهم بيرين سات وكنان دوغلو.. الشرطة التركية تحتجز 22 مشتبهاً في قضايا مخدراتأوقفت السلطات التركية 22 شخصًا، بينهم عدد من أبرز نجوم الفن والإعلام ومؤثري مواقع...

Read more »

منتجا «سفن دوجز»: هاجس المقارنة مع أفلام «هوليوود» لم يشغلنامع استعداد فيلم «سفن دوجز» للانطلاق في 22 دولة حول العالم خلال يونيو (حزيران) الحالي، أكد منتجا الفيلم تحقيقه أرقاماً قياسية.

Read more »

باكستان.. مصرع 22 عسكرياً جراء تحطم مروحية تابعة للجيشلقي 22 عسكرياً باكستانياً مصرعهم في حادث تحطم مروحية تابعة للجيش في منطقة آزاد جامو وكشمير ذاتية الحكم.

Read more »

استطلاع: حزب نتنياهو عند أدنى مستوياته منذ أغسطس 2025الليكود يخسر 3 مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، ليتراجع إلى 22 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 | Anadolu

Read more »

زلزال أمني يهز تركيا.. 22 نجمًا في قبضة الشرطةشنت السلطات في تركيا حملة مداهمات مكثفة ضد 22 نجمًا من التمثيل والغناء والصناعة، بتهم تتعلق بتعاطي وترويج المواد المخدرة.

Read more »