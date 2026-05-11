مراسم التشييع لثمانية أطفال في لويزيانا مذهل إحساسا - الأناضولفي

الحدث المأساوي في مدينة شريفبورت، والولايات المتحدة الأمريكية تسبب بوفاة ثمانية أطفال غير متزوجين وولدت هذا الحدث العاطفي كبير إحساسا. تم إجراء مراسم التشييع داخل كنيسة"سمر غروف بابتيست" وتم تداول توابيت الأطفال البيض في الجنازة. تحدث القس كيم بوريل عن "الله لا يزال على العرش" على الرغم من مأساة هول وكوارث. تم أيضًا تداول رسائل مؤثرة عن الأطفال الذين وُصفوا بأنه أصحاب "قلوب محبة" و"شخصيات مشرقة ومليئة بالحياة". تم أيضًا مشاركة العديد من المسؤولين المحليين والولائيين في المظاهرة التحرري. تم توجيه الاتهام إلى شخصين على صلة بالنيابة عن ذلك، وهو تشارلز فورد الذي تم تمييزه بتزويد إلكينز بالبندقية الهجومية التي استخدمت في تنفيذ المجزرة.

منفذ الجريمة لقي مصرعه بعد فراره من موقع الحادث - الأناضولفي مشهد مأساوي هز الولايات المتحدة، ودع مئات المشيعين في ولاية لويزيانا الأمريكية ثمانية أطفال قتلوا في جريمةنيويورك بوست أن مراسم التشييع أُقيمت داخل كنيسة"سمر غروف بابتيست" بمدينة شريفبورت، حيث تقدمت العائلات المكلومة وثمانية توابيت بيضاء جنازة الأطفال الذين قُتلوا خلال الهجوم الذي وقع فجر الشهر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القس كيم بوريل ألقى عظة مؤثرة خلال الجنازة، قال فيها للمشيعين إن"الله لا يزال على العرش" رغم هول المأساة، مضيفا أن البشر قد لا يحصلون دائما على إجابات لما يحدث من كوارث وآلام. وتابعت أن شامار إلكينز، والد سبعة من الضحايا، أطلق النار على الأطفال باستخدام بندقية هجومية يوم 11 نيسان / أبريل، رغم امتلاكه سجلا جنائيا سابقا يمنعه قانونيا من حيازة السلاح.

كما أُصيبت زوجته وامرأة أخرى خلال الهجوم، فيما كان الطفل الثامن الذي قُتل ابن عم الضحايا. اظهار أخبار متعلقة وأضافت أن كتيب الجنازة تضمن رسائل مؤثرة عن الأطفال الضحايا، الذين تراوحت أعمارهم بين 3 و11 عاما، حيث وُصفوا بأنهم أصحاب"قلوب محبة" و"شخصيات مشرقة ومليئة بالحياة". كما وأشارت إلى مشاركة عدد من المسؤولين المحليين والولائيين في مراسم التشييع، بينهم رئيس بلدية شريفبورت توم أرسينو، التي دعا سكان المدينة إلى تخليد ذكرى الأطفال من خلال نشر"اللطف والفرح والمحبة" التي عرفوا بها.

وأكدت الصحيفة أن السلطات الفيدرالية وجهت لاحقا اتهامات إلى رجلين على صلة بالقضية، من بينهما تشارلز فورد، المتهم بتزويد إلكينز بالبندقية الهجومية التي استُخدمت في تنفيذ المجزرة





