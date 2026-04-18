مذكرة تفاهم أولية تمهد لسلام دائم وترتيبات أمنية على الحدود

مذكرة تفاهم أولية تتضمن اعترافًا متبادلًا بالسيادة وترتيبات أمنية وحدودية، بهدف إنهاء الصراع وتحقيق سلام دائم من خلال مفاوضات مباشرة برعاية دولية.

تنبثق مذكرة التفاهم الأولية، التي تم الكشف عنها مؤخرًا، كخطوة تمهيدية نحو تحقيق ما وُصف بأنه " سلام دائم " بين طرفين سعيا لإنهاء عقود من التوترات. تتجلى جوهر هذه التفاهمات في الاعتراف المتبادل ب سيادة كل منهما وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى وضع ترتيبات أمنية دقيقة لتنظيم الأوضاع على امتداد ال حدود المشتركة. كما تتضمن المذكرة إعلانات محددة تهدف إلى إعادة رسم خريطة العلاقة بين الجانبين.

وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، فإن البند الأول من هذه الاتفاقية ينص على بدء سريان وقف لإطلاق النار اعتبارًا من السادس عشر من نيسان/أبريل، وهو ما تم تقديمه كـ "بادرة حسن نية" من جانب الطرف الذي وصف بالاحتلال، وذلك بهدف تهيئة بيئة مواتية لانطلاق مفاوضات حقيقية تسعى للتوصل إلى اتفاق شامل يؤسس للأمن والسلام الدائمين بين الطرفين. وفي السياق ذاته، يفتح البند الثاني الباب أمام إمكانية تمديد فترة الهدنة، لكن هذا التمديد مرهون بتقدم ملموس في مسار المفاوضات، بالإضافة إلى قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها الفعلية على كامل أراضيها، وهو شرط جوهري يعكس الرغبة في استعادة الاستقرار الداخلي. تمنح الاتفاقية الطرف الذي يوصف بالاحتلال الحق في اتخاذ ما يراه ضروريًا من تدابير للدفاع عن نفسه، وذلك في حال تعرضه لأي هجوم، وهو ما يقابله التزام صريح بالامتناع عن تنفيذ أي هجمات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، سواء كانت هذه الهجمات برية أو جوية أو بحرية. في المقابل، يلزم الاتفاق الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات جادة وحاسمة لمنع حزب الله وجميع الجماعات المسلحة من تنفيذ أي هجمات أو القيام بأنشطة "عدائية" تستهدف أي منشآت أو مصالح تابعة للطرف الآخر. وتبرز أهمية البند الخامس في هذا السياق، حيث يشدد بشكل قاطع على أن قوات الجيش اللبناني هي الجهة الوحيدة المخولة بالمسؤولية عن سيادة البلاد والدفاع عنها، مع التأكيد على رفض أي دور موازٍ لأي جهة أخرى في هذا الإطار، وهو ما يعكس محاولة لترسيخ مفهوم الدولة الواحدة ذات السيادة. أخيرًا، يشير البند الأخير إلى التزام مستمر من قبل لبنان والطرف الآخر والولايات المتحدة برعاية مفاوضات مباشرة، بهدف حل القضايا العالقة، وعلى رأسها ترسيم الحدود البرية الدولية بشكل نهائي، وصولاً إلى توقيع اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة بأكملها، ويفتح آفاقًا جديدة للتعايش السلمي. تسعى هذه المذكرة، بكل بنودها، إلى وضع إطار عمل متكامل لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، من خلال آليات دبلوماسية وقانونية، مع التركيز على بناء الثقة وتجاوز الخلافات التاريخية. إن نجاح هذه المساعي يعتمد بشكل كبير على مدى الالتزام المتبادل بتطبيق البنود المتفق عليها، ومدى قدرة الأطراف على تجاوز التحديات التي قد تظهر على طول الطريق، وضمان أن تكون الأولوية دائمًا لتحقيق السلام المستدام والرفاهية للشعوب المعنية. وتعد هذه الخطوة، على الرغم من كونها أولية، مؤشرًا إيجابيًا نحو إمكانية تحقيق تحول نوعي في مسار العلاقات بين الطرفين، والتخلي عن سياسات التصعيد والصدام، والانتقال إلى مرحلة جديدة من الحوار والتعاون، وهو ما تراه بعثة الأمم المتحدة المعنية بالدعم في لبنان، ومن ورائها المجتمع الدولي، فرصة ثمينة لإنهاء حالة عدم الاستقرار، وبناء مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان. إن تعقيدات الوضع في المنطقة وتاريخ الصراعات الطويل يجعلان من مهمة تحقيق السلام تحديًا كبيرًا، ولكنه ليس مستحيلاً. تكمن أهمية هذه المذكرة في أنها توفر منصة للحوار، وآليات واضحة للتواصل، ورؤية مشتركة لمستقبل خالٍ من العنف. يتطلب تحقيق ذلك إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف المعنية، واستعدادًا للتنازلات الضرورية، ووضع مصلحة الشعوب فوق أي اعتبارات أخرى. كما أن دور المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، في رعاية هذه المفاوضات وضمان تنفيذ الاتفاقيات، سيكون حاسمًا في مسار تحقيق النجاح المنشود. إن الطريق إلى السلام طويل وشاق، ولكنه يبدأ بخطوات أولى كهذه، والتي تحمل في طياتها بصيص أمل نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا





سلام دائم ترتيبات أمنية حدود سيادة مفاوضات

