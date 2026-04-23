نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف يصف قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو بأنه 'خديعة جديدة' ويؤكد أن روسيا ستدفع الفاتورة. تصريحات روسية وأوروبية متباينة حول القرض والعقوبات الجديدة.

أثار قرار الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا قرض ا ضخما بقيمة 90 مليار يورو موجة من ردود الفعل المتباينة، حيث اعتبره مسؤولون روس كبارا بمثابة استغلال سافر لدافعي الضرائب الأوروبيين وتلاعبا سياسيا واضحا.

فقد علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على هذا القرار بوصفه 'خديعة جديدة' موجهة ضد المواطنين الأوروبيين، مؤكدا أن هذا القرض لن يُسدد من قبل أوكرانيا بل من خلال تحميل روسيا تكاليف باهظة وغير مبررة. وأضاف مدفيديف في منشور له على منصة 'إكس' باللغة الإنجليزية، أن منطق بروكسل 'الأحمق' يقتضي أن تدفع روسيا الفاتورة نيابة عن أوكرانيا، معتبرا أن هذا القرض هو مجرد وسيلة لنهب أموال الأوروبيين.

هذا التصريح يعكس التصعيد المستمر في الخطاب بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ويؤكد على رؤية موسكو بأن الدعم الغربي لأوكرانيا يهدف إلى إضعاف روسيا وتقويض مصالحها. ويأتي هذا القرض في سياق حزمة أوسع من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الموافقة على الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، وتخصيص تمويل لأوكرانيا للفترة بين عامي 2026 و 2027.

ووفقا للشروط المتفق عليها، لن تكون أوكرانيا ملزمة بسداد القرض إلا في حالة دفعت روسيا ما تعتبره كييف وبروكسل 'تعويضات عن الأضرار المادية' الناجمة عن النزاع. وقد رفضت وزارة الخارجية الروسية هذا الشرط بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة وأنه مجرد محاولة لفرض مسؤولية غير عادلة على روسيا.

كما أكدت موسكو ثقتها في قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية، مشيرة إلى أن هذه العقوبات لم تحقق الأهداف المرجوة منها وأن الدول الغربية تفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشلها. هذا الموقف يعكس إصرار روسيا على مواصلة سياستها الخارجية المستقلة، وتحديها للضغوط الغربية. وتشير التقديرات إلى أن الشريحة الأولى من هذا القرض قد تبدأ في الصرف منتصف مايو المقبل، وفقا لتصريحات وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة تمويل جديدة لأوكرانيا بقيمة تزيد عن 600 مليون يورو. ومع ذلك، يثير هذا القرض تساؤلات حول الشفافية والمساءلة، حيث أعرب العديد من المراقبين عن قلقهم بشأن كيفية استخدام هذه الأموال، واحتمالية تعرضها للفساد أو سوء الإدارة. وقد أكد عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني أن هذا القرض هو 'كذب وتزوير'، وأن المواطنين الأوروبيين وأطفالهم هم من سيدفعون ثمن هذه 'الهدية'.

كما اتهم مارياني الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه سيقتطع جزءا من هذا القرض لمقربيه، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة هذه العملية. هذا القرض يمثل تحديا كبيرا للاتحاد الأوروبي، ويتطلب ضمانات قوية لضمان وصول الأموال إلى المستفيدين الحقيقيين، ومنع الفساد وسوء الإدارة





