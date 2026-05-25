مدفوعات نظام سداد تتجاوز عتبة التريليون ريال لأول مرة في تاريخها عام 2025

تقرير مفصل حول القفزة التاريخية لمدفوعات نظام سداد في السعودية لتتخطى تريليون ريال، مع تحليل لأداء القطاعات الحكومية والمالية والخدمية والنمو الرقمي المتسارع.

في إنجاز مالي وتاريخي غير مسبوق، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي عن تحقيق نظام سداد قفزة نوعية كبرى خلال عام 2025، حيث نجح النظام في كسر حاجز التريليون ريال لأول مرة منذ تأسيسه.

ووفقاً للتحليلات الدقيقة، فقد ارتفع إجمالي المدفوعات عبر النظام ليصل إلى نحو 1.01 تريليون ريال، مقارنة بـ 905.2 مليارات ريال تم تسجيلها في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية ملموسة بلغت 104.5 مليارات ريال. هذا الصعود الملحوظ ليس مجرد طفرة عابرة، بل هو استمرار لمسار نمو تصاعدي مستقر للعام الخامس على التوالي، مما يؤكد الثقة المتزايدة في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة.

وبالنظر إلى المدى الزمني الأطول، يظهر أن إجمالي مدفوعات سداد قد شهد نمواً تراكمياً ضخماً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية بنحو 401.3 مليار ريال، وبنسبة نمو إجمالية بلغت 65.95% مقارنة بمستويات عام 2021، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي المالي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وعند تحليل تفاصيل القطاعات المختلفة، يتضح أن قطاع الخدمات الحكومية لا يزال يمثل العمود الفقري لنظام سداد، حيث استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المدفوعات خلال عام 2025، بقيمة بلغت 655.9 مليار ريال، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 43.98 مليار ريال، وبنسبة نمو وصلت إلى 7.19% مقارنة بـ 612 مليار ريال في العام السابق.

وفي سياق متصل، حقق قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال واحدة من أقوى القفزات النوعية، إذ ارتفعت مدفوعاته من 142.1 مليار ريال في 2024 إلى 186.5 مليار ريال في 2025، بزيادة قدرها 44.43 مليار ريال ونمو سنوي مذهل بنسبة 31.26%. أما قطاع الاتصالات وخدمات المرافق، فقد حافظ على مكانته كأحد أكبر القطاعات من حيث حجم التدفقات المالية، حيث بلغت قيمة العمليات فيه 131.6 مليار ريال، بزيادة طفيفة بلغت 505.8 ملايين ريال ونمو نسبته 0.39%، مما يشير إلى وصول هذا القطاع إلى مرحلة من الاستقرار والتشبع الرقمي.

في المقابل، شهدت بعض القطاعات تبايناً في الأداء؛ حيث عاد قطاع التقنية والإعلام والترفيه إلى مسار النمو مجدداً، لترتفع مدفوعاته إلى 500.9 مليون ريال بنسبة نمو 3.25%. ولكن في المقابل، سجل قطاع خدمات النقل التراجع الأكبر على الإطلاق، حيث هبطت المدفوعات إلى 1.74 مليار ريال مقارنة بـ 2.54 مليار ريال في عام 2024، وهو انخفاض حاد بنسبة 31.38%. كما خالف قطاع خدمات التعليم اتجاه النمو العام، مسجلاً تراجعاً بنسبة 13.68% لتنخفض مدفوعاته إلى 1.04 مليار ريال.

ومن المثير للاهتمام أن بند 'أخرى' حقق أعلى نسبة نمو سنوية بين كافة القطاعات، حيث قفزت المدفوعات من 15.7 مليار ريال في 2024 إلى 32.3 مليار ريال في 2025، بزيادة ضخمة بلغت 16.59 مليار ريال ونمو سنوي وصل إلى 105.22%، مما يشير إلى ظهور خدمات رقمية جديدة ومبتكرة بدأت في جذب المستخدمين بشكل متسارع عبر نظام سداد، مما يعزز من كفاءة المعاملات المالية ويقلل الاعتماد على النقد بشكل جذري في كافة مفاصل الاقتصاد الوطني





