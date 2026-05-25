مدفوعات فوائد الدين تصل إلى مستويات قياسية

تجاوزت مدفوعات فوائد الدين حاجز تريليوني جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري، وتعكس هذه الزيادة ارتفاعاً في فوائد الدين المحلي المستحقة لجهات غير حكومية.

استحوذت مدفوعات فوائد الدين على أكثر من نصف الإنفاق الحكومي خلال الفترة من تموز / يوليو وحتى نيسان / أبريل، بنسبة بلغت 54 بالمئة من إجمالي المصروفات، كما التهمت نحو 76 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الفوائد سجل نحو 2.02 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة سنوية بلغت 21.8 بالمئة. وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع فوائد الدين المحلي المستحقة لجهات غير حكومية، والتي قفزت إلى 1.8 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه قبل عام، بنمو تجاوز 28 بالمئة، بينما تراجعت الفوائد الخارجية إلى نحو 182.5 مليار جنيه مقارنة بـ202.9 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع الفوائد المحلية الخاصة بوحدات الحكومة العامة، لتسجل نحو 4.56 مليار جنيه خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 10.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي





