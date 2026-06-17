مدرسة أويس بن عامر القرني الابتدائية تحصد المركز الثاني في بطولة دوري المدارس الابتدائية تحت 12 عاماً في جدة

فازت مدرسة أويس بن عامر القرني الابتدائية بالمركز الثاني في نهائي بطولة دوري المدارس للمرحلة الابتدائية لفئة تحت 12 عاماً بعد منافسة قوية ضد مدرسة سلمان الفارسي الابتدائية، في مجهود تدريبي ملموس بقيادة معلم التربية البدنية حسن اليحياوي ومساعده سمير الغامدي.

حصدت مدرسة أويس بن عامر القرني الابتدائية المركز الثاني في المباراة النهائية التي أُقيمت يوم الإثنين ضد مدرسة سلمان الفارسي الابتدائية على ملعب مقر بيت الطالب، ضمن بطولة دوري المدارس للمرحلة الابتدائية على مستوى تعليم جدة لفئة تحت 12 عاماً .

قاد الفريق معلم التربية البدنية حسن اليحياوي بمساعدة مساعده سمير الغامدي، حيث قدما جهوداً مميزة ساهمت في وصول الفريق إلى النهائي وتحقيق هذا المركز المتقدم. شهد الحفل الختامي حضور كل من مدير النشاط عوض العتيبي، ومدير مدرسة أويس بن عامر القرني الابتدائية سعيد المالكي، ومدير مدرسة سلمان الفارسي الابتدائية سعيد الشهري. أعرب الحضور عن فخرهم بالمستوى المشرّف الذي أظهره الطلاب،以及 المهارة والروح الرياضية العالية التي تجلت خلال المنافسات.

تؤكد هذه البطولة على أهمية دمج الأنشطة الرياضية في المناهج التعليمية لتعزيز الصحة البدنية والنفسية لدى الطلاب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والانضباط. كما سلطت الضوء على الدور الحيوي للمدارس في اكتشاف المواهب الرياضية المبكرة وتدريبها، مما يساهم في بناء جيل واعٍ ورياضي قادر على تمثيل وطنه في المحافلexternals. من الجدير بالذكر أن بطولة دوري المدارس الابتدائية في جدة شهدت مشاركة واسعة من مختلف المدارس، مما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير الحركة الرياضية المدرسية وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بانتظام





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بطولة دوري المدارس الابتدائية جدة تحت 12 عاماً مدرسة أويس بن عامر القرني الابتدائية مدرسة سلمان الفارسي الابتدائية

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