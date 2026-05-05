مدرسة أم الحمام تتوج بلقب دوري المدارس للكرة الطائرة بنين في مشوار تنافسي حافل

توجت مدرسة أم الحمام الثانوية ممثلة المنطقة الشرقية بلقب نخبة دوري المدارس للكرة الطائرة بنين، بعد فوزها على مدرسة هوازن الثانوية من الأحساء بنتيجة 3-1، في مباراة ختامية شهدت مستوى فنيًا عاليًا، بحضور الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، الذي أكد أهمية البطولة في بناء قاعدة المواهب الرياضية بالمملكة.

في ختام مشوار تنافسي حافل، توجت مدرسة أم الحمام الثانوية ممثلة المنطقة الشرقية بلقب نخبة دوري المدارس لل كرة الطائرة بنين، بعد فوزها على مدرسة هوازن الثانوية من الأحساء بنتيجة 3-1، في مباراة ختامية شهدت مستوى فنيًا عاليًا، وعكست مهارات اللاعبين وروحهم التنافسية.

حضر الحفل الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، الذي هنأ الفريق الفائز وأكد أهمية البطولة في بناء قاعدة المواهب الرياضية بالمملكة. وقال باعشن إن مثل هذه البطولات تمثل ركيزة أساسية في اكتشاف المواهب من سن مبكرة، وبناء قاعدة قوية تسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة وتمثيل المملكة مستقبلًا. وتأهل الفريق الفائز إلى المباراة النهائية بعد مشوار مميز، حيث تغلب على منافسيه في المراحل السابقة، مما يؤكد جودة الأداء الفني والتكتيكي الذي قدمه اللاعبين.

من جهة أخرى، حققت مدرسة بكة الثانوية المركز الثالث بعد انتصارها على مدرسة المذنب الثانوية، في إشارة واضحة إلى تنافس قوي بين الفرق المشاركة. وأضاف باعشن أن هذه البطولة تأتي في إطار جهود وزارة الرياضة ووزارة التعليم والاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن شراكة متكاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية المدرسية، وتعزيز حضور الرياضة في المملكة. وأكد أن مثل هذه المبادرات تسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها ضمن بيئة رياضية محفزة، مما يعزز من فرص تمثيل المملكة في المحافل الدولية.

ويأتي هذا التتويج في ختام إحدى أبرز مراحل دوري المدارس 2026-2025، التي تواصل تحقيق أهدافها في دعم قاعدة المواهب الرياضية، والمساهمة في تطوير مستوى الرياضة في المملكة وتعزيز حضورها المستقبلي. وشهدت البطولة مشاركة واسعة من المدارس في مختلف مناطق المملكة، مما يعكس اهتمام الطلبة بالرياضة وتطلعهم لتحقيق الإنجازات. كما أكدت البطولة على أهمية العمل الجماعي والالتزام والتضحية لتحقيق النجاح، وهي القيم التي تسعى وزارة الرياضة إلى تعزيزها بين الشباب.

وفي ختام الحفل، أعرب باعشن عن شكره وتقديره لجميع الجهات المنظمة والمشاركين، مؤكدًا أن مثل هذه البطولات تمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال الرياضة، والتي تهدف إلى جعل الرياضة جزءًا أساسيًا من حياة المجتمع





