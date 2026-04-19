مدرب فيسيل كوبي: جاهزون لمواجهة الأهلي ونمتلك الجودة اللازمة

مدرب فيسيل كوبي مايكل سكيبه يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيداً بمدرب الأهلي ماتياس يايسله. كما أكد مدرب الأهلي جاهزية فريقه ومثمناً أهمية تمثيل الكرة السعودية في هذه المرحلة.

أكد مدرب فريق فيسيل كوبي الياباني، مايكل سكيبه ، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة . وأشار إلى أن فريقه يمتلك الدوافع والجودة اللازمة لتقديم أفضل مستوى في هذه المرحلة الحاسمة. وأشاد سكيبه بمدرب الأهلي، ماتياس يايسله ، ووصفه بالمدرب الجيد جداً الذي قدم عملاً مميزاً في أوروبا وهنا، ويمتلك فريقه جودة لاعبين أوروبية وأسلوب لعب أوروبي.

وأضاف أن الفريق سيكون في كامل تركيزه في حال وصول المباراة إلى ركلات الترجيح، وأنهم يمتلكون الجودة اللازمة للتعامل مع مثل هذه اللحظات. وعن اللعب أمام حضور جماهيري كبير، قال إنهم معتادون اللعب تحت الضغط وأمام الجماهير، ومتحمسون لخوض المباراة في ملعب كبير ورائع ومثير. من جانبه، أكد لاعب فيسيل كوبي، جوتوكو ساكاي، احترام فريقه للأهلي، مشيراً إلى ضرورة الاستعداد بأفضل طريقة، وأن لديهم الإرادة لتحقيق الفوز. وأضاف أن لديهم جودة لدى اللاعبين والجهاز الفني، وعليهم أن يلعبوا كوحدة واحدة، حيث يتمتعون بتماسك كبير يمكنهم من مواجهة هذا التحدي. أبدى مدرب الأهلي، ماتياس يايسله، سعادته بوصول فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً جاهزية فريقه لخوض المواجهة أمام فيسيل كوبي الياباني ومواصلة المشوار نحو اللقب. وقال يايسله في المؤتمر الصحافي: «نحن سعداء، ومن الرائع اللعب في نصف النهائي، وغداً سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة». وعن كيفية التعامل مع قوة العرضيات لدى الفريق المنافس، أوضح: «نمتلك دفاعاً قوياً جداً، وعلينا أن نظهر ذلك، خصوصاً أمام هجوم قوي. لدينا نقاط قوة وسنعمل على تقديم أفضل مستوى ممكن دفاعياً وهجومياً». وأشار مدرب الأهلي إلى أهمية تمثيل الكرة السعودية، قائلاً: «الاتحاد والهلال ليسا معنا الآن، ومن دواعي الفخر تمثيل المملكة العربية السعودية، نحن الفريق الوحيد المتبقي، وهذا شرف كبير للنادي». وفي رده على سؤال بشأن معاناة الفريق في بعض المواجهات بخلاف النسخة الماضية، والفروقات بين النسختين الحالية والماضية، قال: «لا أعتقد أن هذا الموسم أصعب، فكل موسم له صعوبته، والفرق ليست سهلة. واجهنا هذا الموسم عدداً من الإصابات، وهذه طبيعة كرة القدم، ونعمل على تجاوز هذه التحديات مع الحفاظ على تماسك الفريق لتحقيق أفضل النتائج». أكَّد مهاجم فريق الأهلي، إيفان توني، جاهزية فريقه لمواجهة فيسيل كوبي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أهمية المرحلة وضرورة تقديم أفضل مستوى ممكن لتحقيق الانتصار. وقال توني في المؤتمر الصحافي: «كما ذكر المدرب، نحن فخورون بالوجود في نصف النهائي، وسنبذل قصارى جهدنا، اللاعبون سيقدمون أعلى مستوى ممكن من أجل تحقيق الفوز». وأضاف: «دوري في هذا الفريق مهم جداً، وليس من السهل اللعب في هذا المستوى العالي، نحن نعمل بروح جماعية ونتواصل بشكل جيد داخل الملعب». وفي رده على سؤال بشأن إهداره بعض ركلات الجزاء مؤخراً على غير العادة، وهل من الممكن أن نشاهد فكرة وطريقة جديدة في التنفيذ لو حصلت على ركلة جزاء غداً؟ قال: «إذا حصلنا على ركلة جزاء غداً، فستكون أفضل من السابق، وأعدكم بأنني سأكون أكثر تركيزاً».





